Tenemos derecho a la paz y la soberanía, no a la guerra

Caracas, EN VIVO – Gobierno provisional Venezuela expresó su deseo de mantener la paz y las relaciones internacionales respetuosas tras la detención del presidente Nicolás Maduro por Estados Unidos de América.

Lea también: Los precios mundiales del petróleo caen después de que Estados Unidos derrocara a Maduro de Venezuela



vicepresidente La venezolana Delcy Rodríguez, quien actualmente se desempeña como líder interina, dijo que Venezuela quiere una coexistencia pacífica sin amenazas de partes externas. Rodríguez hizo esta afirmación en un comunicado oficial el domingo por la noche.

«Venezuela aspira a vivir sin presiones y amenazas externas, en un ambiente basado en el respeto mutuo y la cooperación internacional», afirmó Rodríguez. noticias CBS, Lunes 5 de enero de 2026. Destacó que la paz global sólo se podrá lograr si a cada país se le garantiza su soberanía.

Lea también: Se dice que quiere controlar el petróleo de Venezuela, ¿qué tan grandes son sus reservas y por qué son tan importantes para Estados Unidos?





Vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, preside reunión tras detención de Maduro

Rodríguez también expresó su esperanza de que Venezuela pueda construir una relación «equilibrada y mutuamente respetuosa» con Estados Unidos, enfatizando los principios de igualdad soberana y no intervención.

Lea también: Netanyahu elogia a Trump y a Estados Unidos tras el arresto de Nicolás Maduro: ¡Brillante operación!



Además, el gobierno interino de Venezuela invitó a Washington a abrir espacios para una cooperación constructiva. «Invitamos al gobierno de Estados Unidos a trabajar juntos en una agenda orientada al desarrollo compartido, de conformidad con el derecho internacional y al fortalecimiento de la convivencia sostenible», dijo.

En su declaración, Rodríguez también transmitió un mensaje directo al presidente estadounidense, Donald Triunfo. «El pueblo venezolano y nuestra región merecen paz y diálogo, no guerra», dijo Rodríguez

«Este siempre ha sido el mensaje del presidente Nicolás Maduro, y es el mensaje de toda Venezuela hoy. Esta es la Venezuela en la que creo y a la que he dedicado mi vida. Sueño con una Venezuela donde todos los buenos venezolanos puedan unirse. Los venezolanos tienen derecho a la paz, al desarrollo, a la soberanía y a un futuro», agregó.

Anteriormente, las fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones civiles y militares en Venezuela y varios estados, y luego declararon una emergencia nacional.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el ataque «a gran escala» y que Maduro y su esposa habían sido arrestados y sacados del país en avión. Han sido llevados a un centro de detención en Nueva York.

El ataque se produce después de meses de creciente presión estadounidense sobre Maduro, a quien Washington acusa de estar involucrado en el narcotráfico. El líder venezolano negó las acusaciones y expresó disposición al diálogo.