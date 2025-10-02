Tendencias y transmisiones de la vida en un destino

VIVA – Una nueva experiencia viene en el mundo del estilo de vida y culinario indonesio. Coincidir con el día Café International, Café Brasserie Expo (CBE) 2025 Organizado por Panorama Media celebró una conferencia de prensa para dar la bienvenida a su evento principal del 10 al 12 de octubre de 2025 en el Nice Hall 11, Pik 2. Presentado por Asia Central del Banco (BCA), CBE 2025 se abrirá con una exploración de gusto que ofrece un elemento distintivo como el café, como el café,, tehchocolate y vino en un escenario.

Llevando el tema ‘Exploración del sabor y la identidad’, CBE es un espacio de expresión que reúne innovaciones de productos F&B como café, té, chocolate y vino con varios elementos del sector de estilo de vida, que van desde tecnología, salud, automotriz, moda, belleza. A través de varias experiencias interactivas, los visitantes están invitados a comprender no solo el gusto, sino también los valores, las historias y el espíritu de sostenibilidad y las conexiones sociales relevantes para las generaciones actuales.

Como patrocinador principal, BCA juega un papel importante en el apoyo a la implementación de CBE 2025. CBE también cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía Creativa (EKRAF) como una forma de fortalecer el potencial local y el crecimiento de la industria de tendencias de consumo moderna en Indonesia. Esta colaboración está en línea con el compromiso de BCA de fortalecer el papel de las MIPYME y las marcas locales para ser mejor conocidos y competitivos.

«Café Brasserie Expo 2025 es un espacio donde el sabor no es solo para el consumo, sino para ser abandonado y entendido. Queremos presentar la historia detrás de cada taza de café, cada hoja de té, a una caída de vino, todo lo cual representa el proceso, los valores y la cultura. Al mismo tiempo, CBE también es un espacio para celebrar el estilo de vida y la conexión que significa 2025.

En términos de industria, esta exposición también fue bienvenida positivamente por los perpetradores y asociaciones. Según Andrew SapuTro, presidente de Gapmmi Cooperation & Promotion, «CBE es un impulso importante para los actores de F&B, desde corporaciones hasta MIPYME, para conectarse directamente con los consumidores, introducir innovaciones y fortalecer sus posiciones en los mercados nacionales y globales.

Cosas que no deben perderse en CBE 2025

Durante tres días de organización, CBE presenta diversas actividades y experiencias que deben ser registradas por los visitantes:

Zona interactiva que presenta productos de café, té, chocolate, vino y estilo de vida

Lanzamiento de los últimos productos de Brands & Industry Players

Sesiones de degustación y elaboración de cerveza, taller, tallado y charlas de negocios

La presencia de marcas orgullosas locales de BCA

Programas atractivos, promociones exclusivas y reembolso de BCA

Competencia de «Café de Indonesia en Good Spirits Championship» de Scai

La competencia de «Competencia de chocolate para beber indonesio» de ACBI

Instalación de la fuente de chocolate en vivo y chocolate de esculturas hasta 3 metros por una cocina marrón

Entretenimiento musical

Hasta que el rally del sello sea atractivo para los visitantes

Con boletos de admisión gratuitos y ubicaciones estratégicas en el área de Pik 2, CBE 2025 se convierte en un destino que debe visitarse para amantes del café, conocedores del té, activistas culinarios, así como aquellos que solo quieren experimentar una experiencia de sabor auténtica y diferente.

«No es solo una cuestión de exhibición, sino una cuestión de experiencia. Aquí, cualquiera puede ver de primera mano el viaje de café, desde semillas hasta tazas, hablar con actores de la industria y presenciar cómo competiciones como el Campeonato de Café de Indonesia de buen humor son un lugar para mostrar calidad y creatividad en la industria del café», dijo Gusti Laksamana, secretaria general de acción de acción.

Mientras que en términos de chocolate, Aprilia meilisa de ACBI agregó: «Muchas personas no saben que nuestro chocolate local tiene personajes e historias únicas. Por lo tanto, a través de la Expo de Brasserie de Café y también la competencia de la competencia de chocolate de Indonesia, los visitantes pueden saborear, conocer y apreciar el proceso detrás de todos los actores locales de chocolate, así.

Carrying Cross -Sectorgy Synergy, CBE 2025 también construyó una colaboración estratégica con la Exposición de Convenciones Internacionales de Nusantara (NICE) como el principal socio de la ubicación del evento. «Nosotros, como agradables, tenemos el honor de ser el anfitrión de la Café Brasserie Expo 2025. Este evento no solo aporta un nuevo entusiasmo a nuestro entorno, sino que también se convierte en un momento que la comunidad y los visitantes en el área de Pik 2 se desarrolla cada vez más como un estilo de vida y un destino culinario.

Para obtener información adicional, esta conferencia de prensa también se celebró gracias a la cooperación estratégica con Lalamove como el socio oficial de servicio bajo demanda que respalda la distribución sin problemas de la logística y también Gowork como el socio espacial de trabajo conjunto oficial, los proveedores de espacio de trabajo conjunto y las oficinas que tienen 25 ubicaciones en Jakarta, Tangerang, Surabaya, Medan y Bali. Con un enfoque en la flexibilidad y la comunidad, Gowork ofrece una amplia selección de espacio de trabajo para satisfacer las necesidades comerciales dinámicas. Comenzando desde el espacio de coworking, la oficina privada, el espacio multipropósito para varios eventos como: Townhall Company, eventos de redes, sesión de fotos, rodaje de video, a una conferencia de prensa como este evento.

Se ha abierto el registro de CBE 2025, ¡obtenga boletos gratis ahora!

No se pierda la oportunidad de ser parte de la experiencia completa en Café Brasserie Expo 2025. Regístrese gratis ahora en www.cafebrasserieexpo.com/ticket ¡Y encuentre la agenda completa, así como otras sorpresas interesantes que estarán presentes en el Nice Hall 11, PIK 2 del 10 al 12 de octubre! Siga a Instagram @Cafebraseriexpo para obtener información actualizada.