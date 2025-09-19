Tendencias de ventas de motos Honda, Matic sigue siendo excelente

VIVA – El mercado de motocicletas en la provincia de RIAU continúa mostrando desarrollos positivos. PT Capella Dynamik Nusantara, distribuidor principal Honda Para la región de RIAU, señaló buenos logros durante 2024. Según Harry Sututo, jefe regional de PT Capella Dynamic Nusantara Riau, Honda logró controlar alrededor del 83 por ciento de la participación en el mercado de motocicletas en esta área.

«En total, el primer semestre de ayer, las ventas promedio estuvieron en el rango de 80 mil a 90 mil unidades. Eso significa alrededor de 15 mil unidades por mes. La contribución al Nacional fue de alrededor del 4 por ciento», dijo Harry en Riau el miércoles 17 de septiembre de 2025.

En línea con las tendencias nacionales, el mercado RIAU también está dominado por Motor Matic Con una contribución de alrededor del 70 por ciento de las ventas totales. Modelos de motocicletas como la serie Honda Beat, ChaquetaVario, a PCX y Stylo. Sin embargo, las moto o los cachorros como la serie supra X también tienen una gran demanda, especialmente en las áreas de plantación.

«Si el mercado en Riau, casi lo mismo que el National, todavía está dominado por motocicletas automáticas. Pero el tipo de motocicleta de pato o cachorro aún es bastante grande, la contribución es de alrededor del 13 al 14 por ciento. Debido a que en las plantaciones la gente aún necesita un cachorro de motocicleta», dijo Harry.

Honda también ha introducido productos de motor eléctrico en RIAU. Sin embargo, el mercado de motor eléctrico en Riau sigue siendo muy pequeño. El año pasado, fue un centésimo número debido al apoyo de los subsidios del gobierno, sin embargo, este año no ha alcanzado las 50 unidades en el mes.

«Ahora la venta de motos eléctricos en Riau no ha alcanzado las 50 unidades al mes. El año pasado tuvo cien unidades de tiempo de tiempo, hubo un subsidio del gobierno. Pero ahora sin incentivos, el mercado no se ha formado», explicó Harry.

Pero Honda ha preparado infraestructura con talleres AHASS en RIAU que tiene mecánica e instalaciones de servicio para productos eléctricos, aunque para los intercambios la batería aún depende del cargador predeterminado del fabricante.

Uno de los factores clave que respalda las altas ventas de motocicletas en Riau según Harry es el sector de plantación de palma aceitera.

«Cuando se habla del mercado en Riau, está claro que la influencia de los productos básicos. Este año, el precio del establo de palma aceitera está por encima de Rp. 3,000 por kilogramo. La condición hace que el aumento de energía adquisición de las personas y las ventas de motocicletas han aumentado», dijo Harry.

Además del aceite de palma, la industria derivada, como la fabricación, también es un motor económico. Según Harry, estos dos sectores juegan un papel importante en el mantenimiento del poder adquisitivo de la gente de RIAU que se mantiene fuerte.

No solo la venta de unidades, Honda se toma en serio el desarrollo después del negocio de las ventas. Taller oficial de AHASS en el servicio CRM equipado con RIAU (Gestión de la relación con el cliente) Para recordar a los consumidores que sometan el servicio. Para llegar a áreas remotas, Honda también proporciona autos de servicio móvil.

«De hecho, todavía hay muchos clientes que cuando terminan KPB (servicio gratuito), no regresan nuevamente. Así que tenemos una estrategia. A través de CRM seguimos recordándoles que regresen a Ahass», dijo Harry.

«Por lo general, estamos de acuerdo con los consumidores cuando y cuántas motos desea recibir servicio. Más tarde llevaremos la mecánica a la ubicación. Eso es rutinariamente», agregó.

Al ver esta tendencia positiva, PT Capella Dinamik Nusantara es optimista de que la venta de motocicletas Honda en Riau puede ser mejor que el año pasado, que registró alrededor de 164,000 unidades.