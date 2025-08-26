Tendencia de desempleo en el sudeste asiático 2025, Indonesia número 1 más alta

Yakarta, Viva – Nivel desempleo convertirse en un indicador economía El más considerado en el sudeste asiático. En 2025, los últimos datos de la economía comercial revelaron una diferencia sorprendente entre los países regionales.

Citado el martes 26 de agosto de 2025, Indonesia Registrado liderando con la tasa de desempleo más alta, mientras que algunos países como Tailandia y Camboya en realidad muestran un número muy bajo.

Esta diferencia refleja la complejidad mercado laboral En la región, que está influenciado por factores de población, estructura económica y políticas gubernamentales de cada país. La siguiente es una clasificación de desempleo en el sudeste asiático en 2025:

1. Indonesia – 4.76% (febrero -marzo de 2025)

Indonesia es el país con la tasa de desempleo más alta de la región. El alto crecimiento de la población y las grandes necesidades laborales son los principales desafíos del gobierno para crear empleo.

2. Brunei – 4.7% (diciembre de 2024)

Aunque este país es pequeño, Brunei tiene una tasa de desempleo bastante alta. Es probable que esto esté influenciado por los mercados laborales limitados y la dependencia del sector de petróleo y gas.

3. Filipinas – 3.7% (junio de 2025)

Filipinas está en la posición media. El mercado laboral es bastante dinámico, pero aún enfrenta presión de desempleo en varios sectores, incluido el sector informal.

4. Myanmar – 3% (diciembre de 2024)

Myanmar registró una tasa de desempleo estable, lo que significa mejoras graduales en el empleo a pesar de que todavía existen desafíos políticos y económicos.

5. Malasia – 3% (mayo de 2025)

Malasia muestra el desempleo en línea con Myanmar, el mercado laboral es relativamente saludable y el crecimiento económico es bastante estable.

6. Vietnam – 2.24% (junio de 2025)

Vietnam muestra una tendencia positiva. La baja tasa de desempleo está respaldada por el sector manufacturero en rápido desarrollo y la entrada de inversión extranjera.

7. Singapur – 2.1% (junio de 2025)

Singapur tiene un mercado laboral eficiente con bajo desempleo, reflejando la economía moderna y especializada.

8. Timor-Leste-1.6% (diciembre de 2024)

La baja tasa de desempleo muestra un pequeño mercado laboral y necesidades laborales limitadas.

9. Laos – 1.2% (diciembre de 2024)

LAOS registró bajas tasas de desempleo, influenciadas por pequeñas poblaciones y estructuras simples del mercado laboral.

10. Tailandia – 0.89% (marzo de 2025)

Tailandia, incluido un país con el nivel más bajo de desempleo, muestra la capacidad económica de absorber efectivamente la fuerza laboral.

11. Camboya – 0.27% (diciembre de 2024)

Camboya registró el desempleo más bajo de la región, la mayoría de los trabajadores fueron absorbidos en los sectores agrícolas y manufactureros.