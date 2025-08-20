Tendencia ascendente en las relaciones India-China: NSA Ajit Doval en Reunsed With Wang Yi







Ha habido una «tendencia ascendente» en Relaciones India-China En los últimos nueve meses cuando prevalecieron la paz y la tranquilidad a lo largo de la Línea de Control Real (LAC), el asesor de seguridad nacional Ajit Doval dijo el martes durante sus conversaciones sobre el tema límite con el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi.

Doval y Wang mantuvieron las conversaciones bajo el marco del mecanismo de Representantes Especiales (SR) que se adelantaron a la visita planificada del primer ministro Narendra Modi a China para asistir a la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO).

En sus comentarios de apertura televisados, la NSA recordó que su visita a Beijing en diciembre dura la ronda anterior de SR habla y dijo que ha habido una «tendencia ascendente» en los lazos entre los dos lados desde entonces.

«Las fronteras han sido calladas, ha habido paz y tranquilidad, nuestros compromisos bilaterales han sido más sustanciales», dijo. Doval también anunció formalmente que Modi visitará a China para asistir a la Cumbre SCO, que se celebrará en Tianjin el 31 de agosto y el 1 de septiembre y señaló que las conversaciones de representantes especiales han asumido una «importancia muy especial» en vista del viaje.

Los dos líderes habían decidido revivir varios mecanismos, incluidas las conversaciones entre el Representantes especialespara normalizar los lazos bilaterales. En sus comentarios, el ministro de Relaciones Exteriores de China dijo que las dos partes deberían «aumentar la confianza mutua a través de la comunicación estratégica, expandir el interés común a través de intercambios y cooperación, y resolver adecuadamente los problemas específicos» a lo largo de las fronteras. «Estamos alentados al ver la estabilidad que ahora se restaura en las fronteras», dijo.

El ministro de Relaciones Exteriores chino aterrizó en Delhi el lunes en una visita de dos días. La visita de Wang se ve en gran medida como parte de los esfuerzos en curso por parte de los dos vecinos para reconstruir su relación después de que fue tensión severa después de los mortales enfrentamientos del valle de Galwan en 2020.

