Tencent Music Publica $ 1.18 mil millones de ingresos Q2 a medida que aumenta las ganancias 43%

Tencent Music Entertainment El grupo, la plataforma dominante de música y audio en línea de China, reportó ingresos del segundo trimestre de 2025 de $ 1.18 mil millones, un 17,9% más año tras año.

La actuación fue impulsada por el crecimiento de los servicios de música en línea, particularmente suscripciones y nuevas ofertas de SVIP Premium, mientras que los servicios de entretenimiento social continuaron disminuyendo.

SVIP es el nivel «Super VIP» de Tencent Music, una membresía premium de mayor precio que ofrece beneficios, como calidad de audio mejorada, acceso a boletos de concierto temprano, álbumes digitales exclusivos y mercancía de artistas coleccionables.

Los ingresos de los servicios de música en línea aumentaron 26.4% a $ 957 millones, con ingresos por suscripción musical que alcanzaron los $ 611 millones, un aumento de 17.1% año tras año. Los ingresos promedio mensuales por usuario que paga subió a aproximadamente $ 1.63, frente a $ 1.49 un año antes. Los usuarios de pago totalizaron 124.4 millones, un aumento del 6.3%, incluso cuando los usuarios activos mensuales cayeron un 3,2% a 553 millones.

La ganancia neta atribuible a los accionistas de la compañía fue de $ 336 millones, un 43.2% más que el mismo período del año pasado. Sobre una base no IFRS, esa cifra mejoró a $ 359 millones, un 37,4%más. Las NIIF, estándares internacionales de informes financieros, es el conjunto global de reglas contables que las empresas siguen en sus declaraciones oficiales, mientras que las cifras que no son IFRS se ajustan a ciertos elementos únicos para reflejar mejor el rendimiento central. Las ganancias operativas aumentaron 35.5% a $ 416 millones, con un margen bruto que se expandió a 44.4% de 42.0%. Los gastos operativos fueron de $ 161 millones, lo que representa un porcentaje más bajo de los ingresos en comparación con el año pasado. Tencent Music terminó el trimestre con $ 4.87 mil millones en efectivo, equivalentes e inversiones a corto plazo.

Tencent Music amplió su ecosistema de contenido a través de nuevos acuerdos con compañías K-Pop The Black Label y HM Music, y una colaboración con la estrella china Wang Feng. La compañía se asoció con SM Entertainment para lanzar el EP chino de NCT Chenle «Lucid», con el apoyo de extensas promociones. También creó la canción principal para «The Lychee Road» y un mayor desarrollo de contenido con Zhejiang Satellite TV.

Los eventos en vivo contribuyeron con fuerza, con G-DragonLa gira de conciertos en Macao dibuja 36,000 fanáticos y vende mercancía. La compañía también organizó conciertos con Fiona Sit, Tia Ray y Rapper Gai, y apoyó más de 300 espectáculos fuera de línea a través de sus plataformas Live and Buff Live.

La innovación de productos y membresía permaneció central. Las nuevas características incluyeron Viper HIFI y una mejora de audio de un solo clic 2.0 en Kugou Music, además de una herramienta AI Chorus. Los usuarios de SVIP disfrutaron de beneficios exclusivos como el acceso a los boletos de concierto temprano, los álbumes digitales de artistas y las tarjetas de estrella coleccionables de artistas como A-Lin, JJ Lin, Jolin Cai, G-Dragon, BlackpinkJC-T, Silence Wang y Aespa. Tencent Music también lanzó «Bubble» en QQ Music en asociación con Dearu, permitiendo a los fanáticos de la música K-Pop y chinos conectarse directamente con los artistas.

El presidente ejecutivo, Cussion Pang, dijo: «Entregamos un crecimiento de alta calidad en el segundo trimestre, logrando aumentos sólidos de año tras año en ingresos y rentabilidad. Mientras que nuestro negocio de suscripción musical siguió siendo un impulsor de crecimiento central, nuestro conjunto de servicios relacionados con la música, incluidas la publicidad, los conciertos y la mercancía de los artistas, mostró un momento impresionante».

«Nuestro enfoque en la innovación de productos para ofrecer experiencias inmersivas para los usuarios ha impulsado un crecimiento sólido en nuestro negocio de música en línea», agregó el CEO Ross Liang. «Estamos especialmente contentos de ver a nuestros suscriptores SVIP recientemente superar los 15 millones, un nuevo hito que refleja la profunda confianza y la lealtad de nuestros usuarios».