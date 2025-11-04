¡Ten cuidado! PPATK dice que la recuperación económica de las familias de víctimas del juego en línea podría tardar más de 10 años

Yakarta, VIVA – Centro de informes y análisis de transacciones financieras (PPATK) recordó que el impacto económico resultante juegos de azar en línea no puede considerarse trivial. Jefe de PPATK, Ivan Yustiavandandestacó que el proceso de recuperación de la situación financiera de las familias afectadas por el juego online puede llevar mucho tiempo, incluso más de una década.

Lea también: Yusril invita a líderes religiosos a discutir los peligros del juego en línea en sermones y menciona becas utilizadas para jugar judol



«Entonces, si PPATK calcula el impacto del período de recuperación, podría ser de más de 10 años», dijo Ivan en la oficina de PPATK, el martes 4 de noviembre de 2025, citado por Antara.

Puso el ejemplo del caso de un padre que estaba decidido a acabar con su vida porque era adicto al juego online. Los negocios y tiendas que se habían abierto a lo largo de los años fueron destruidos debido a este comportamiento de juego. Según Iván, estos casos demuestran lo difícil que es la recuperación. economía familiar víctima.

Lea también: El Ministro Coordinador Yusril admite que no se ha maximizado la erradicación del juego en línea e invita a figuras religiosas a tomar medidas



Ivan dijo que la recuperación económica y psicológica podría llevar mucho tiempo, especialmente para los niños que presenciaron el sufrimiento de sus padres.



Presidente de PPATK Ivan Yustiavandana

Lea también: Yusril Revela Que 600 Mil Beneficiarios De Asistencia Social Juegan Apuestas En Línea, ¡El Valor Alcanza Los 1.200 Billones De IDR!



«Por ejemplo, psicológicamente, los niños ven a su padre pidiendo perdón, permiso para suicidarse y todo tipo de cosas y luego se vende la tienda, el negocio quiebra, tal vez en 10 años puedan recuperarse», dijo.

Ivan enfatizó que la erradicación del juego en línea no puede ser realizada por una sola parte, sino que es una responsabilidad compartida de todos los elementos de la nación. También destacó que la pérdida de vidas debido al juego en línea debería ser un reflejo para que todas las partes cuestionen el alcance de la responsabilidad colectiva para evitar que esto suceda.

Mientras tanto, el Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad (Menko Polhukam), así como el Ministro interino de Derecho y Derechos Humanos, Yusril Ihza Mahendra, evaluaron que la práctica del juego, incluido el juego en línea, es un acto vergonzoso y contrario a los valores morales y culturales de la nación.

«El juego en sí es claramente un mal acto que es contrario a los valores de las normas y costumbres religiosas de la mayoría de nuestra sociedad», afirmó Yusril.

También cree que es necesaria una colaboración intersectorial, incluido el papel de los líderes religiosos y comunitarios, para prevenir la propagación de las prácticas de juego en línea en la sociedad. Según él, el entorno inmediato tiene una gran influencia para recordar a las personas que no caigan en la trampa.