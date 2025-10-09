¡Ten cuidado! Los pequeños problemas son fáciles, por lo que las grandes crisis

Jacarta – Dirección de Comunicaciones Públicas, Dirección General de Comunicaciones y Medios Públicos, Ministerio de Comunicaciones y Digital (Ministerio de Comunicación y Educación) organizar orientación técnica (bimtek) isu Crisis Fortalecer la capacidad de la función pública estatal (ASN) y activistas de las comunicaciones públicas en la gestión de las interacciones con los medios de comunicación de forma rápida, precisa y coordinada durante las crisis cada vez más complejas de la era digital.

Lea también: ‘¡No más registros falsos!’ Telkomsel utiliza la detección de rostros para proteger a los clientes



La jefa del Equipo de Gestión de Comunicaciones Estratégicas del Gobierno del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología, Hastuti Wulanningrum, dijo que los problemas de opinión pública se están formando muy rápidamente en la era de la apertura de la información y el desarrollo de los medios digitales, por lo que se necesita velocidad y precisión en el manejo de un problema.

«Un pequeño problema puede convertirse fácilmente en una gran crisis que puede amenazar la reputación y la credibilidad del gobierno. Tenemos la gran responsabilidad de garantizar que la información transmitida al público sea rápida, precisa y verificable», explicó Hastuti, el jueves 9 de octubre de 2025.

Lea también: El Gobernador de Sumatra Occidental, reunido con el Ministro de Finanzas en Purbaya, pide al Gobierno central que pague los salarios de los funcionarios de las regiones



Espera que los colegas de ASN puedan capacitar habilidades en el manejo de los medios, desde la redacción de narrativas hasta la simulación del trato con los medios, así como el desarrollo de una coordinación intersectorial.

«Queremos garantizar que cada crisis no sólo pueda controlarse, sino que también sea una oportunidad para fortalecer la confianza pública», afirmó.

Lea también: IMEI tiene el potencial de cambiar las reglas del juego



El profesional de la comunicación, Jojo S. Nugroho, comparte consejos y trucos, así como la aplicación de la comunicación de crisis. Recordó que las crisis ocurren no sólo por los desastres sino también por la falta de preparación para proporcionar información.

«Una crisis de comunicación es un acontecimiento, rumor o información, procedente de fuentes internas o externas, que tiene un impacto negativo en la reputación y puede resultar amenazante», explicó Jojo.

El paso que hay que dar ante una crisis es escuchar para comprender o escuchar para entender.

Desafortunadamente, esto sucede a menudo. escuchar respuesta lo que tiende a resultar en daños a la reputación y pérdida de confianza pública.

«Hay cuatro cosas que son importantes al hacer una declaración cuando se experimenta una crisis de comunicación, a saber, una disculpa, una explicación de la cronología y el impacto, pasos para asumir la responsabilidad y una muestra de compromiso para restaurar la confianza pública», dijo.

Bali, por ejemplo, también enfrenta diversos problemas y crisis. Uno de ellos, la crisis de las inundaciones de septiembre de 2025.

Esta situación ha recibido amplia atención, mientras que el impacto de la crisis aumenta con la aparición de rumores e información no verificada.