¡Ten cuidado! Esto es lo que sucede si se aplica una emergencia marcial en Indonesia

Yakarta, Viva – Los períodos de redes sociales vuelven a bulliciosos después de la demostración desenfrenada en varias regiones. El tema que apesta la atención de los ciudadanos es la posibilidad de su promulgación. emergencia marcial en Indonesia. De hecho, la llamada para que la manifestación se detuviera inmediatamente circulando para evitar el escenario.

El domingo 31 de agosto de 2025, el término emergencia marcial se convirtió en tendencia en la plataforma X. Muchas cuentas le pidieron al público que detuviera la demostración que condujo al caos, Saqueoasí como la destrucción de las instalaciones públicas. La principal preocupación es un grave impacto en la economía y la estabilidad del país si realmente se aplica este estado.

La demostración de los estudiantes rechaza RKUHP y KPK Law Riot en Palmerah

¿Qué es una emergencia marcial?

Refiriéndose a la revista Uinsa titulada Descripción general de la ley islámica sobre el mecanismo de la implementación de condiciones peligrosasLa emergencia marcial es una condición cuando el estado está en un estado de peligro que ya no puede ser manejado por las autoridades civiles.

La emergencia civil generalmente se aplica a casos como conflicto entre comunidades, desastres naturales, pandemias o problemas administrativos. Sin embargo, cuando las amenazas son más graves, como conflictos armados o grandes disturbios que tragan a muchas víctimas, el estado de emergencia civil se considera inadecuado.

En esta situación, el estado se puede aumentar para convertirse en una emergencia marcial, tanto en todas las regiones de Indonesia como en ciertas regiones. De acuerdo con el Perpu No. 23 de 1959 sobre el estado del peligro, las artes marciales dieron plena autoridad al Ejército Nacional de Indonesia (TNI) para mantener la integridad del estado basada en Pancasila y la Constitución de 1945.

El experto en derecho constitucional de la Sebelas Maret University (UNS) Surakarta Agus Riwanto, enfatizó que la política no estaba exenta de riesgos. Existe un gran potencial para las violaciones de los derechos humanos, las restricciones al espacio democrático, la pérdida de la confianza pública, el deterioro de la imagen de Indonesia a los ojos del mundo internacional.

Hizo hincapié en la importancia de que el gobierno priorice el enfoque de diálogo, la aplicación de la ley proporcional y el fortalecimiento de la comunicación pública.

¿Quién está autorizado para establecer una emergencia marcial?

Perpu número 23 de 1959 Artículo 1 El párrafo (1) establece, el presidente como el comandante supremo del TNI tiene la autoridad para establecer una emergencia marcial. Este estado es válido desde que se anunció y terminó si fue revocado por el presidente.

La causa de la promulgación de emergencia marcial

La emergencia marcial se puede aplicar si el estado está en una condición de peligro que solo puede completarse por operaciones militares. Perpu 23/1959 explica varias causas, que incluyen:

Una gran rebelión o disturbios que amenazan la seguridad nacional.

La amenaza de la guerra desde el extranjero o se teme que la agresión militar.

Rebelión armada en el país, por ejemplo, por grupos separatistas.

Disturbios sociales que paralizan la función del gobierno, como los disturbios de mayo de 1998.

Grandes desastres naturales que causan el gobierno no pueden funcionar normalmente, por ejemplo, Aceh Tsunami.

Interrupción del orden y la administración estatal hasta que las ruedas del gobierno se detengan.

La crisis financiera estatal que hace que el gobierno no pueda llevar a cabo funciones constitucionales.

La función del poder constitucional está paralizada, de modo que se detiene el funcionamiento del gobierno.

¿Qué sucede si se aplica una emergencia marcial?

Si se determina el estado de emergencia marcial, las consecuencias son bastante grandes, tanto hacia el gobierno como para la vida comunitaria. Algunos de los impactos enumerados en Perpu 23/1959 incluyen:

Los militares se hicieron cargo del poder civil

La seguridad del estado ya no está en manos de los funcionarios civiles, sino que está directamente controlada por los militares. Limitar los derechos civiles

La libertad de la prensa, los medios y las publicaciones pueden ser censuradas o limitadas si se considera que interfiere con la estabilidad. Expulsión y prohibición de vivir

Las personas que se considera que amenazan la seguridad pueden ser forzadas a salir de un área. Obligaciones laborales y militarización de la sociedad

Se puede requerir comunidades para ayudar a ciertas actividades en interés de la seguridad y la defensa.

Investigador del Centro de Estudios Constitucionales (Pusako) de la Universidad de Andalas, Beni Kurnia Illahi, agregó que el TNI también tenía la autoridad de mantener a alguien hasta 20 días sin procesos de derecho civil. De hecho, las personas que se consideran estabilidad amenazante pueden ser forzadas a salir de ciertas áreas.

Historia de emergencia militar en Indonesia

Indonesia ha experimentado una emergencia marcial, una de las cuales está en Timor este En 1999. En ese momento, la región fue atropellada por el caos antes de la encuesta de Independence, de modo que el presidente emitió el decreto presidencial número 107 de 1999 con respecto a la emergencia marcial en Timor Oriental.

Otro caso ocurrió en Aceh en 2003 cuando la rebelión Movimiento de Aceh libre (GAM) Crear una amenaza seria. El presidente Megawati Soekarnoputri estableció una emergencia marcial a través del decreto presidencial número 28/2003, que se extendió por el decreto presidencial número 97/2003.

El comandante de Kodam Iskandar Muda en ese momento, el mayor general Endang Suwarya, fue nombrado gobernante de la emergencia militar regional. Después de que la situación comenzó a controlarse, el estado se redujo a una emergencia civil a través del decreto presidencial número 43/2004.