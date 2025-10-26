¡Ten cuidado! Estas 5 condiciones en el cuerpo podrían ser signos de prediabetes

VIVA – La prediabetes es una afección en la que los niveles de azúcar en sangre están por encima de lo normal, pero aún no lo suficientemente altos como para clasificarse como diabetes tipo 2. En otras palabras, el pre-diabetes es la fase en la que el cuerpo empieza a «pedir ayuda».

Lea también: ¡Alerta! Los pacientes con diabetes expuestos a microplásticos aumentan el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular



Esta afección generalmente se detecta cuando los niveles de azúcar en sangre en ayunas están entre 100 y 125 mg/dL. Si no se trata, la resistencia a la insulina en esta etapa puede convertirse en diabetes y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, problemas renales y daños a los nervios.

Sin embargo, ¿cómo reconoces las señales? La prediabetes a menudo se desarrolla sin síntomas evidentes, lo que dificulta su detección temprana. Aun así, el cuerpo da algunas señales tempranas a las que podemos prestar atención. Aquí hay cinco signos físicos que pueden ser una advertencia temprana de prediabetes, como se informa en la página. Tiempos de la IndiaDomingo 26 de octubre de 2025.

Lea también: Revela Su Condición Actual Después De La Amputación Debido A La Diabetes, Suti Karno: No Le Pueden Crecer Las Piernas



1. La piel se oscurece en determinadas zonas

La piel oscura no es sólo un problema estético, sino que puede ser una señal de que el cuerpo está empezando a tener dificultades para regular los niveles de azúcar en sangre. Médicamente, esta condición se conoce como acantosis nigricans, que es la apariencia de piel oscura que se siente suave como terciopelo en ciertas áreas.

Lea también: Fahmi Bo Sebatang Kara vive en una pensión, sus huesos están calcificados y no puede caminar



Según un estudio de PubMed Central, la acantosis nigricans está estrechamente relacionada con la resistencia a la insulina y la obesidad, lo que la convierte en un marcador de trastornos metabólicos. Normalmente, las zonas afectadas se encuentran en la parte posterior del cuello, las axilas, la ingle o los nudillos.

2. A menudo tengo sed.

La polidipsia o sed excesiva es un síntoma común de las primeras etapas de la prediabetes. Citando a la Clínica Mayo, los niveles altos de azúcar en sangre hacen que los riñones trabajen más para filtrar y absorber el exceso de azúcar. Este proceso extrae líquidos de los tejidos del cuerpo, provocando deshidratación y sed constante.

Si siente sed a pesar de haber bebido mucha agua, debe realizarse inmediatamente una prueba de azúcar en sangre. La detección temprana es muy importante para que la afección no se convierta en diabetes.

3. Micción frecuente

La micción frecuente o la poliuria también pueden ser una señal de que el cuerpo tiene dificultades para controlar los niveles de azúcar en sangre, incluso antes de que se diagnostique la diabetes. Cuando los niveles de azúcar aumentan, los riñones intentan excretar el exceso de azúcar a través de la orina. Este proceso se llama diuresis osmótica, que hace que aumente la producción de orina porque se desperdicia agua junto con la glucosa.