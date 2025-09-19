¡Ten cuidado, estamos persiguiendo!

Yakarta, Viva – Ministro de finanzas Purbaya Yudhi Sadewa afirmó que erradicaría la circulación cigarrillos ilegales que perjudica al país mientras amenaza a la industria doméstica de cigarrillos.

Purbaya afirmó haber ordenado a las filas relacionadas que comenzaran a monitorear la práctica de comprar y vender cigarrillos ilegales, especialmente aquellos que circulan a través de plataformas en línea (en línea).

«Así que veremos cigarrillos más tarde. Iré a Java Oriental, hablaré con la industria, veré cómo se ve, cómo se va (la industria de cigarrillos). Si por ejemplo cae, protejo su mercado en un sentido en línea en línea, blanco (cigarrillo sin impuestos especiales), el falso (ilegal) lo prohíbe allí, tan cuidadoso», dijo Purbaya en el Jakartar Ministry of Finance Office de Finance).

«Así que ten cuidado de ponernos al día con uno por uno»,

Según él, la medida fue importante porque hasta ahora la industria legal de cigarrillos había contribuido significativamente a los ingresos estatales a través de impuestos especiales. Pero, por otro lado, la existencia de productos ilegales en realidad debilita la competitividad de la industria nacional.

«No es justo, sacamos cientos de billones de impuestos de los cigarrillos, mientras que no están protegidos por el mercado, (si) no estamos protegidos, matamos a nuestra industria», dijo.

Anteriormente, Purbaya vio las políticas gubernamentales en la industria de los cigarrillos también deben tener en cuenta el impacto en la fuerza laboral. Mencionó la política impuesto sobre el cigarrillo que es demasiado alto puede debilitar potencialmente la industria de los cigarrillos y desencadenar una ola de terminación del empleo (PHK).

«Mientras no podamos tener un programa que pueda absorber a los trabajadores de desempleo, la industria no debe ser asesinada», dijo.

Según él, el propósito de elevar el impuesto especial del cigarrillo no es solo aumentar los ingresos estatales, sino también para reducir el consumo. Sin embargo, la política aún debe estar acompañada de soluciones para los trabajadores afectados.

«Pero de hecho, debe estar limitado por el cigarrillo, al menos las personas entienden que deben comprender cómo es el riesgo de cigarrillos. Pero no está permitido con una política matar a la industria de los cigarrillos.