¡Ten cuidado! 5 trucos de astucia Este fraude en línea come víctimas de cientos de personas todos los días

Yakarta, Viva -Las transacciones digitales ahora se han convertido en una parte inseparable de la vida cotidiana. A partir de compras en línea, transferir DineroHasta el pago de facturación, todo se puede hacer fácilmente a través del agarre.

Sin embargo, detrás de la comodidad, amenaza Fraude en línea también aumentando. Los casos de delitos cibernéticos hacen que muchas personas tengan que tener más cuidado al hacer transacciones.

La Autoridad de Servicios Financieros (OJK) señala que todos los días hay alrededor de 700-800 casos de fraude en línea en Indonesia. Mientras tanto, el Indonesia Anti-Scam Center (IASC) estima que la pérdida total debido al fraude digital en el país alcanza alrededor de Rp4.6 billones durante noviembre de 2024 hasta agosto de 2025.

Esta figura muestra cuán grave es la amenaza de delitos cibernéticos apuntando a la comunidad en general. Por esta razón, es importante comprender los modos de los estafadores utilizados más frecuentemente para estar más alerta.

Aquí hay cinco modo de fraude En línea, eso debe ser vigilado, como se resume de la declaración oficial de fondos, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Ilustración de dispositivos/teléfonos celulares. (Unssplash.com/utsman Media)

1. No dejes que los estafadores se hagan cargo de tu cuenta

Uno de los modos más peligrosos es la adquisición de las cuentas digitales. Los actores generalmente usan phishing, malware o utilizan fugas de datos para obtener acceso.

Después de tener éxito, cambiaron la contraseña y dominaron la cuenta de la víctima, tanto cuentas de redes sociales como billeteras digitales. El impacto puede ser en forma de pérdidas financieras o abuso de identidad.

Consejos seguros: evite hacer clic en enlaces sospechosos, verificar la autenticidad del sitio, usar una contraseña diferente para cada cuenta y active la autenticación en capas.

2. Tenga en cuenta las transacciones falsas, no se deje engañar por la prueba de transferencia

Los modos de transacción falsos a menudo se realizan enviando pruebas de transferencia o recibos falsos para engañar a las víctimas. Los estafadores generalmente instan a que los bienes se envíen de inmediato o pagan de inmediato.

Consejos seguros: siempre asegúrese de que el pago se realice a través del canal oficial, verifique la reputación del vendedor y no se apresure a enviar los productos antes de que se reciba la confirmación. También tenga cuidado con la evidencia de transferencia sospechosa.

3. Premios tentadores? ¡Puede ser un fraude!

Las notificaciones de premios en forma de dinero o bienes electrónicos a menudo se usan para atraer a las víctimas. Los estafadores a nombre de la parte oficial solicitan el pago de «honorarios administrativos» o «impuesto de premios».

Después de que la víctima paga, el estafador continuará pidiendo dinero adicional, a pesar de que el premio nunca existió. Consejos seguros: recuerde que la compañía oficial nunca solicitó tarifas por adelantado por los premios. Nunca comparta datos personales con partes poco claras.

4. Presta atención a las soluciones de servicio instantáneo que conducen

Las ofertas como el trabajo en línea de alto pago, los préstamos instantáneos, para rellenar los servicios a menudo se utilizan como cobertura. A primera vista, parece convincente, pero en realidad falso. Las víctimas pueden perder dinero o datos personales.

Consejos seguros: asegúrese de que el proveedor de servicios tenga una legalidad clara, use una plataforma oficial y no comparta descuidadamente información confidencial como KTP o el número de cuenta.

5. Tenga cuidado con los agentes de servicio al cliente falsos

Otro modo es fraude al pretender ser un agente de servicio al cliente. Los estafadores generalmente hacen una situación de emergencia para que las víctimas se asusten, luego soliciten datos personales, PIN o OTP.

Una vez que se proporciona la información, se puede acceder y utilizar la cuenta de la víctima para transacciones ilegales. Consejos seguros: siempre comuníquese con el servicio al cliente a través del canal oficial. Nunca le dé PIN o OTP a nadie, incluso si confiesa la empresa.

Con el desarrollo de la tecnología, el fraude en línea también evolucionó. Los datos de OJK e IASC muestran que esta amenaza es real y perjudicial para muchas personas todos los días.

Por lo tanto, la vigilancia y la alfabetización digital son la clave principal para protegerse del delito cibernético. Al reconocer los modos de fraude en línea, se espera que las personas sean más cuidadosas e inteligentes en las transacciones digitales, de modo que la comodidad de la tecnología se pueda sentir sin tener que preocuparse por el riesgo de pérdida.