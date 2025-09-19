¡Temprano en la mañana hace una conmoción! Transjakarta autobús que transporta pasajeros para ir a la tienda en Cakung, 6 personas heridas

Yakarta, Viva – Ciudadanos ciegos de la mañana CakungEast Yakarta, sorprendido por el sonido de un fuerte boom. Un autobús Transjakarta De repente, golpeó la tienda en el borde de la autopista Cakung Station, el viernes 19 de septiembre de 2025.

La construcción de las tiendas está en ruinas, mientras que el cuerpo del autobús tuvo la oportunidad de cerrar una carretera. Segundos a accidente Fue grabado por las cámaras de los residentes e inmediatamente viral en las redes sociales. Uno de ellos fue publicado una cuenta de Instagram @InfopengGingingan.

«Según los informes, se citó un autobús Transjakarta se estrellaron contra los quioscos y las casas», dijo de la cuenta.

Mientras tanto, el jefe del Departamento de Relaciones Públicas de Transjakarta y CSR, Ayu Wardhani, confirmó el incidente. También transmitió una disculpa por el incidente que causó lesionar a seis personas.

«Así es, esta mañana alrededor de las 05.30 WIB (accidente) e involucró el autobús del operador SAF 045 SAF 045», dijo Ayu.

El autobús Transj que estuvo en el accidente fue una flota de la ruta del corredor 11 Pulo Gebang -Kampung Malay. En el momento del incidente, el autobús llevaba pasajero.

Además, las víctimas habían recibido tratamiento médico en el Hospital Pondok Kopi. Transjakarta asegura que todos los gastos médicos estén completamente asumidos por la compañía.

«El autobús está en servicio, no hay muertes. Hubo 6 heridos, 4 clientes, 1 Pramudi y 1 residente», dijo.

