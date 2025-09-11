Templo Huawei 80 Ultra llega pronto en Indonesia, estirando la cámara #1 World y First Dual Technefoto Technology

VIVA -En la vida cotidiana, los momentos valiosos a menudo están presentes inesperadamente. Como cuando mira un concierto desde la distancia, disfruta de la luz de la ciudad de la ciudad, o captura el retrato de seres queridos en los rayos crepusculares. Teléfono inteligente Conviértete en un dispositivo principal para capturar estas historias prácticamente. Sin embargo, no todas las cámaras de teléfonos inteligentes pueden grabar detalles, colores e iluminación fielmente como se ve por el ojo.

Huawei nuevamente confirma su posición como pionero en la fotografía de teléfonos inteligentes a través del lanzamiento Huawei Pura 80 Ultra. Lanzado oficialmente en Indonesia el 17 de septiembre de 2025, este dispositivo fue nombrado la mejor cámara de teléfonos inteligentes en la versión mundial de DXOMARK, en el puesto #1. Más que solo innovación tecnológica, Pura 80 Ultra Combina ingeniería óptica sofisticada, tecnología Cinemática HDR y un diseño elegante que presenta nuevas formas de capturar momentos y contar historias a través de fotos y videos.



Primero en la industria: cámara de teleobjetivo dual conmutable

El nuevo avance del Templo 80 Ultra es la presencia de la primera cámara de teleobjetivo dual conmutable en la industria. Telephoto de dos óptico de longitud focal 3.7x y 9.4x Ultra-Telephoto diseñado en un módulo de cámara delgado, soportado por un sensor ultra grande de 1/1.28 pulgadas para garantizar una mayor luz y resultados agudos incluso en condiciones de luz mínimas.

Para los conocedores de conciertos, esto significa que cada expresión de ídolo en el escenario puede grabarse como si estuviera justo a la vista. Para los exploradores de la ciudad, los horizontes que están lejos ahora se pueden capturar con una precisión encantadora, mostrando detalles de la atmósfera de luz y noche de manera realista.

HDR Sinematik: Cámara HDR Ultra Lighting de 1 pulgada

Huawei Temple 80 Ultra no solo es superior sobre Zoom. Este teléfono inteligente está equipado con una cámara HDR Ultra Lighting de 1 pulgada, el sensor más grande y sofisticado ha sido instalado por Huawei en un teléfono celular. En comparación con la generación anterior, este sensor puede acomodar la luz siete veces más, por lo que los detalles se mantienen a pesar de que las condiciones de iluminación son muy extremas.

Con el soporte de la tecnología TCG-HDR en tiempo real, la cámara puede procesar áreas brillantes, medianas y oscuras simultáneamente. El resultado, el rango dinámico alcanza 16EV, el más alto en la industria actual. Desde la atmósfera de la ciudad llena de luces de neón, una fogata con un brillo en capas, hasta un retrato contra la luz del sol, todos los detalles, tanto en las partes brillantes o oscuras, son claramente visibles. Esta experiencia hace que los resultados de fotos y videos parezcan más naturales, cerca de lo que ve el ojo humano.



El retrato está más vivo, más creativo

La fotografía de retratos en Huawei Pura 80 Ultra ahora es cada vez más expresiva. Con 3.7x ampliación, los resultados de las fotos de la cara se ven naturales con la profundidad correcta. Cuando se usa un retrato de teleobjetivo 9.4x, el fondo se comprime más para crear un estilo de efecto bokeh de la película que enfatiza las expresiones faciales.

También hay 10x modos de retrato que proporcionan un espacio de exploración más amplio. Este modo puede capturar detalles de la cara, así como emociones finas, sin eliminar la atmósfera. Cada retrato producido siente no solo una foto ordinaria, sino una historia llena de historias.

Más que un teléfono inteligente, los amigos trabajan sin límites

Huawei Pura 80 Ultra no es solo una herramienta de comunicación, sino también una pareja para capturar momentos e ideas. Desde una historia llena de historias, los cálidos momentos de la familia, hasta el trabajo digital, todos se pueden realizar con la calidad de las cámaras profesionales.

Equipado con tecnología sofisticada y un diseño moderno conciso, Huawei Pura 80 Ultra está listo para acompañar a cualquiera que quiera contar historias a través de trabajos visuales.

Acceso a la aplicación Favortite en la serie Huawei Pura 80

Mudarse a un nuevo teléfono inteligente a menudo te hace preocuparte: «¿Todavía puedes usar tu aplicación favorita?» Cálmate, la respuesta: ¡Can! A través de AppGallery, aún puede descargar y usar varias aplicaciones importantes como YouTube, Gmail, Google Maps, Google se reúne fácilmente. No solo completa, AppGallery también es segura porque está equipado con protección de 360 ​​°, comenzando desde la verificación de desarrolladores, exámenes de malware y privacidad en capas, hasta verificar la integridad de la aplicación, para que pueda instalar sus aplicaciones favoritas prácticamente y mantener la calma sobre la seguridad.

Disponibilidad



¿Listo para experimentar la mejor experiencia de fotografía de teléfonos inteligentes con la serie Huawei Pura 80? Durante el período 17 de septiembre al 17 de octubre de 2025, los consumidores pueden obtener ofertas especiales con un beneficio total de hasta RP10 millones. Los premios ofrecidos incluyen Huawei Watch GT 5 por valor de Rp2.6 millones, devolución de efectivo de intercambio de hasta Rp2.5 millones, devolución de efectivo bancario de hasta Rp2 millones, Huawei Care+ Worth Rp2.4 millones y reembolso de Rp500 mil para transacciones en transacciones Tiket.com.

La serie Huawei Pura 80 ya está disponible en línea a través de Tienda oficial de Huawei en varias plataformas de comercio electrónico como ChalecoTeltest Shop, Tokopedia, BlibliLazada, Eraspaace, Erafone.com y DataScripmall.

Para aquellos que desean comprar directamente, este dispositivo también se puede obtener fuera de línea en la tienda de experiencia autorizada de Huawei, Erafone, Urban Republic, Blibli Store, Digiplus y las redes oficiales de la tienda de la tienda en toda Indonesia.