Temeroso de las provocaciones de las manifestaciones, el gobierno invita a la ciudadanía a celebrar el Compromiso de la Juventud de manera propicia

Jacarta – En vísperas de la conmemoración del Día Compromiso juvenil 97.º año 2025, gobierno junto con diversos elementos de la sociedad, invitamos a todos los jóvenes a mantener una atmósfera segura y pacífica.

Se espera que la conmemoración, que se celebra cada 28 de octubre, sea una oportunidad para fortalecer el espíritu de unidad en medio de dinámicas sociales y posibles provocaciones que podrían dividir a la nación.

Presidente General del Consejo de Liderazgo Central del Comité Nacional de la Juventud Indonesia (DPP KNPI), Ali Hanapiah, destacó la importancia del papel de los jóvenes como guardianes de la estabilidad nacional.

«Apoyamos las medidas tomadas por la Policía Nacional que se consideran necesarias para mantener la seguridad y la integridad de la nación, de acuerdo con las instrucciones del presidente en el manejo de la situación actual», dijo Ali en su declaración del domingo 26 de octubre de 2025.

Pidió que el impulso del Compromiso de la Juventud se convierta en una oportunidad para fortalecer la solidaridad entre la próxima generación de la nación.

«Creemos un espíritu de unidad por el bien de la nación y el país que amamos. Como jóvenes, tenemos la gran responsabilidad de mantener la armonía y prevenir la división», enfatizó.

Además, Ali dijo que KNPI está plenamente comprometido a apoyar el programa Asta Cita del presidente Prabowo Subianto.

También instruyó a todos los DPD de KNPI en Indonesia a estar a la vanguardia para mantener una atmósfera propicia en cada región.

«La juventud debe rechazar todas las formas de provocación que quieran dividir al pueblo y a las autoridades. Juntos crearemos una Indonesia avanzada, segura y próspera, no un regreso a tiempos difíciles», afirmó.

Por otro lado, el gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, también destacó la importancia de la colaboración entre los gobiernos regionales y las organizaciones juveniles para fortalecer la estabilidad social.

Explicó que las condiciones regionales seguras y controladas también alientan una mayor inversión y crecimiento económico.

«Las organizaciones juveniles tienen un papel estratégico para mantener una atmósfera propicia y ayudar al gobierno a reducir la pobreza extrema», afirmó.

Su partido está comprometido a seguir involucrando a las organizaciones juveniles en la formulación de políticas sociales y económicas, para que la sinergia entre el gobierno y la sociedad pueda ser más fuerte.

Mientras tanto, el Ministerio de Juventud y Deportes (Kemenpora) ha publicado directrices nacionales para implementar la conmemoración del Compromiso Juvenil 2025.

Con el tema «Jóvenes en movimiento, Indonesia unida», el gobierno invita al público a celebrar con un espíritu pleno de unión y paz.