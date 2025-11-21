¡Temblar! El momento en que los científicos de la Universidad de Oxford descubren Rafflesia Hasseltii en Sumatra después de 13 años de búsqueda

Sumatra, LARGA VIDA – Recientemente, biólogos de Universidad de OxfordEl Dr. Chris Thorogood recibió una cálida atención después de realizar una expedición en la selva tropical de Indonesia. Acompañados por el biólogo indonesio Septian Andrikithat y los residentes locales, exploraron la selva tropical de Sumatra en busca de flores. Rafflesia Hasseltii. Para tu información, Rafflesia hasseltii es una de las especies de flores más raras del mundo.

Lanzando la cuenta Dr. Instagram. Chris Thorogood @illustratingbotanist, dijo que le tomó hasta 13 años encontrar esta rara especie de flor. El biólogo de Indonesia que acompañó la expedición de Chris estaba tan feliz que no pudo contener las lágrimas.

Al mirar a su colega, se vio al Dr. Chris tratando de calmar a Septian mientras se frotaba la cabeza porque no podía dejar de sentirse feliz. Septian también pronunció la frase takbir ‘Allahu Akbar’ después de ver la flor Rafflesia Hasseltii con sus propios ojos.

«Está bien, lo encontramos», dijo el Dr. Chris citado el viernes 21 de noviembre de 2025.

«Gracias, señor Iwan. Allahu Akbar, Allahu Akbar», dijo Septian.

El biólogo de Oxford también reveló cómo lucharon por encontrar esta rara especie de flor. Reveló que para poder ver la flor Rafflesia hasseltii, incluso tuvieron que obtener permiso de las autoridades locales para ingresar a la selva tropical. Esto se debe a que el hábitat de Rafflesia hasseltii se encuentra en la zona donde vive el tigre de Sumatra.

También dijo que el equipo de expedición esperó hasta la noche para ver a Rafflesia Hasseltii abrir su hermosa corona. Se dice que la espera del biólogo es comparable a lo que encontraron recientemente.

«¡Por fin lo encontré! Caminamos día y noche por la selva tropical de Sumatra, a la que sólo se puede entrar con permiso y está estrictamente vigilada porque hay tigres para ver esto. Rafflesia hasseltii. Pocas personas han visto alguna vez las flores en persona y tuvimos la suerte de presenciarlas florecer por la noche. Realmente mágico», escribió el biólogo de la Universidad de Oxford.

A título informativo, la flor Rafflesia hasseltii es un tipo de Rafflesia con tiendas de flores de color rojo sangre. Esta flor también se reconoce por las manchas blancas redondas en sus pétalos.