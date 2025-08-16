¡Temblar! El llanto de Mohamed se equivocó después de celebrar el estilo Diogo Jota

VIVA – Mohamed está mal Robar atención en el partido inaugural Liverpool en la Premier League 2025/2026. No solo por su objetivo, sino también una celebración llena de significado que le ofreció al difunto Diogo Jota.

Jugando en el estadio AnfieldViernes por la noche hora local o sábado (8/16) Hrs de la mañana temprano, Liverpool ganó sobre Bournemouth. Salah también contribuyó con objetivos en el tiempo de lesión, precisamente 90+4 minutos.

El gol fue recibido inmediatamente por un cálido abrazo de sus compañeros de equipo. Sin embargo, una vez que la atmósfera comenzó a disminuir, mal haciendo algo que hizo que la atmósfera en Anfield de repente emoción.

La estrella egipcia imita el típico estilo de celebración de Jota. Levantó su mano derecha sobre la parte superior e izquierda debajo, luego la aplaudió tres veces. El estilo que Jota siempre está haciendo cada vez que marcas un gol frente al KOP.

No detenerse allí, el mal también mostró un profundo respeto por su amigo. Después de todo, se paró sobre el Suporter que cantaba Yel-Yel para Jota.

Cuando otros jugadores de Liverpool comenzaron a abandonar el campo, Salah todavía sobrevivió. Se puso de pie hasta que terminó el canto y el Tribune explotó con una ovación de pie.

El momento fue tan emotivo. Salah finalmente no pudo contener las lágrimas. Las lágrimas cayeron para recordar la partida de Jota, quien murió en un trágico accidente el 3 de julio de 2025.

Liverpool ahora debe desviar inmediatamente el foco. La prueba pesada estaba esperando a los Rojos cuando viajan a St James ‘Park frente a Newcastle United el 26 de agosto en la Premier League continuó.