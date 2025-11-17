¡Temblar! Amanda Manopo experimentó un incidente espeluznante en Mayit Hamlet

Jacarta – Amanda Manopo reveló cosas aterradoras mientras se sometía al proceso de su última película titulada aldea. Amanda Manopo reveló una serie de experiencias tensas durante el proceso de filmación, especialmente cuando filmó en una cueva que se sabe que tiene una fuerte sensación mística cerca del Monte Welirang.

Lea también: El secreto de la intimidad de Amanda Manopo y Kenny Austin, Quality Time Haz esto



La historia que compartió le puso la piel de gallina y le hizo sentir curiosidad por las condiciones extremas que tuvo que enfrentar por el bien de la actuación total. ¡Vamos, desplázate más!

Amanda explicó que esta película requirió que todo el elenco y el equipo trabajaran con alta intensidad física. Cómo no podría ser, filmaron directamente en el monte Welirang y subieron y regresaron para filmar.

Lea también: Kenny Austin está sorprendido de tener una esposa Amanda Manopo: ¡Sorprendido de tener una esposa así!



«Ciertamente extremo, pero en realidad somos más físicos. Somos más físicos porque estamos aquí corriendo, escalando montañas reales. Estamos aquí, realmente tenemos que mantener nuestro físico», dijo Amanda Manopo, en una entrevista exclusiva en Yakarta, el sábado 8 de noviembre de 2025.

El rodaje se llevó a cabo en lugares naturales originales, incluidos senderos montañosos y cuevas que rara vez se visitan.

Lea también: Nunca se operó, Amanda Manopo quiere remodelar esta parte después de dar a luz



Una de las experiencias más aterradoras ocurrió cuando el proceso de filmación se realizó en la cueva. Amanda explicó que las condiciones se sentían cada vez más tensas porque había una prohibición no escrita de realizar actividades en la zona hacia la noche.

«Bueno, cuando estábamos filmando en una cueva, en realidad estábamos en una cueva», dijo.

«Entonces da mucho miedo allí y normalmente al anochecer no se permite disparar allí», añadió.

No sólo eso, se dice que a los residentes locales y a los trabajadores locales no se les permite entrar a la cueva. Sin embargo, el equipo de Dusun Mayit tuvo que filmar desde la mañana hasta la mañana siguiente en el mismo lugar.

Amanda recordó que la cueva a menudo presentaba desafíos inesperados. Una vez, cuando todos estaban listos para tomar fotografías, de repente cayó una fuerte lluvia que provocó inundaciones. Esta situación les hizo pensar que la zona no estaba aprobada para filmar.

En medio de esta atmósfera estresante, Amanda siempre está acompañada por un miembro de la tripulación que tiene habilidades especiales. También le advirtieron que no se acercara a la zona de la cueva porque estaba menstruando.