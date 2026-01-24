Tema viral de la campaña negra, escritor de Lele Laila Danur: ¡La competencia cinematográfica es como las elecciones presidenciales!

Jacarta – La cuestión de las supuestas prácticas de campaña de los negros ha vuelto a sacudir al mundo cinematográfico indonesio en vísperas del concurso cinematográfico del Eid de 2026. Esta discusión surgió después de que la cuenta oficial de Instagram de la película animada Na Willa se inundara repentinamente con comentarios promocionales masivos sobre la película. Danur: El último capítulo.

El patrón de comentarios que aparecieron simultánea y repetidamente y que parecían haberse infiltrado en otros espacios de promoción cinematográfica despertó la sospecha del público. Los internautas también sospechan de la intervención de timbres que trabajan sistemáticamente para aumentar la atención sobre uno de los títulos que se retransmitirán simultáneamente. ¡Vamos, desplázate más!

Esta situación llevó a Lele Laila, guionista de Danur: The Last Chapter, a expresar abiertamente su postura. A través de una carga de una historia personal en Instagram, expresó la ansiedad que había sentido desde que descubrió que la película estaba programada para proyectarse durante el Eid.

«Cuando descubrí que la película Danur se proyectaba para Eid, tuve miedo, quién sabe cuándo el concurso cinematográfico se convirtió en una elección presidencial», escribió Lele Laila, citada el sábado 24 de enero de 2026.

Considera que el clima actual para la promoción cinematográfica es cada vez más duro, con acusaciones generalizadas, comentarios de odio e incluso prácticas de campaña negativas que se consideran normalizadoras. Lele Laila también recordó la amarga experiencia de la anterior temporada de Eid que dejó un profundo trauma.

«Tengo miedo de que me ataquen de nuevo, me insulten e incluso me digan que muera de nuevo, mientras que las personas que me acompañaban ya no están», afirmó.

A través de su declaración, Lele Laila invitó a todos los actores de la industria cinematográfica, amantes del cine y cuentas cinematográficas a detener la cultura de derribarse unos a otros. Comparó el conflicto promocional con un pequeño incendio que tiene el potencial de crecer si continúa alimentado por narrativas de odio.

Por otro lado, el equipo de producción de Danur: The Last Chapter también brindó una aclaración. Se dice que Awi Suryadi se puso en contacto con el director de Na Willa, Ryan Adriandhy, a través de un mensaje directo de Instagram para aclarar el malentendido que se había desarrollado.

Enfatizó que el equipo de producción nunca dio instrucciones sobre promociones que fueran ofensivas ni envió spam a otras cuentas de películas.

«Se puede confirmar y contabilizar que no proviene de nosotros», escribió Awi Suryadi en su aclaración publicada el 21 de enero de 2026.

A pesar de la polémica que circula, el entusiasmo público por Danur: The Last Chapter sigue siendo alto. Se prevé que esta película será la historia final de Risa Saraswati, interpretada por Prilly Latuconsina, después de casi una década de construir el universo Danur.