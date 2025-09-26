» Tell Everything ‘de Alli Haapsalo toma el mejor premio en Finlandia Film Affair

Cineasta finlandesa Alli Haapsalo «Decirle a todos«,» Un drama de época oportuno que sigue a la búsqueda de libertad de una mujer en un sanatorio de la isla remota, se llevó a casa el primer premio en Asunto de cine finlandésGanar el premio al proyecto de Mejor Ficción en el evento de la industria que se ejecuta junto al Helsinki INTL. Festival de cine – Amor y anarquía.

El premio limitó una emotiva semana en Helsinki, donde los miembros de la comunidad cinematográfica finlandesa han criticado recortes gubernamentales propuestos al gasto cultural que podría diezmar la vibrante industria nórdica.

Al aceptar su premio el jueves, Haapsalo elogió la «solidaridad» entre sus compatriotas que asistieron al evento, enfatizando la urgencia de «combatir el poder» y continuar defendiendo una forma de arte que esté cada vez más amenazada en Finlandia.

«Realmente se sintió como una familia sentada allí juntas, lo cual es especialmente importante en este momento porque tenemos un gobierno hostil contra la cultura y contra la financiación del cine, y siento que podemos sentir en el asunto del cine de este año que realmente nos hemos unido», dijo Haapsalo. «Todos aquí saben que hemos estado resistiendo, luchando el poder y luchando por nuestra cultura últimamente».

El director también subrayó la «necesidad de películas políticas» en este momento precario para la industria, y agregó: «Nuestra película es muy política, y creo que es realmente importante seguir haciéndolos, y es realmente importante seguir vendiéndolos y programándolos, especialmente en este día y edad. Vamos a combatir el poder».

Ambientada a principios del siglo XX, «Tell Everybody» sigue la historia de una joven independiente que lucha por su libertad después de estar confinado a una remota isla de sanatorio para mujeres «problemáticas». Decidida a escapar, comienza a planear salir, solo para descubrir la verdadera amistad, el amor prohibido y el doloroso precio de pertenencia. La película está escrita por Katja Kallio y producida por Teea Hyytiä para Helsinki-Filmi.

El jurado, compuesto por Aleksandra Zakharchenko de la película Marché du Du de Cannes Festival, Jim Kolmar, de SXSW y Marike Muselaers de la producción cinematográfica de Nordisk, elogió a todos «decir a todos» por su sentido de propósito y sensibilidad, al tiempo que destaca su potencial como un logro artístico y como un proyecto con un apelación internacional.

«Un drama histórico audaz que promete explorar temas de misoginia institucionalizada, autonomía corporal y las demandas que la sociedad continúa colocando en las mujeres, este es un proyecto y un tono que se siente más oportuno que nunca», dijo el jurado.

El premio al Mejor Proyecto Nordic fue para «Pigtown», anunciado como una «comedia rural de terror zombie romántico», escrita y dirigida por el cineasta finlandés Pekka Ollula, y producida por Oohlala Pictures y Götafilm.

Elogiando la «pura diversión, pasión y energía que este equipo trajo a la sala», señaló el jurado en su cita: «El potencial global para esta coproducción europea es obvio, e incluso lograron hacerlo personal y auténtico al tocar la importancia de la comunidad y la familia, lo que no es fácil cuando su historia es una comedia terror Zombie».

Best Documentary Honors fue para Hanna Nordenswan de Finlandia por «sentido y sensibilidad», que cuenta la historia de la relación única entre una madre y una hija que trabajan en una ceremonia. La película es producida por Zone2 Pictures con sede en Helsinki.

El jurado, que consistía en Katre Kajamäe-Gupta de Eurimages, Jason Ryle del Festival de Cine de Toronto y Natalie Campbell-Reid de Together Films, dijo que la película «se destacó por su tema profundamente humano pero extraordinario».

«Con una visión clara, el director presenta una historia de madre -hija que es altamente identificable y que podría resonar a través de las fronteras. El proyecto promete retratar la muerte como una parte natural de la vida, aprovechando un tono cómico en partes y fuertes elecciones estilísticas del director», señaló el jurado en su cita. «Estamos ansiosos por ver que llegue al público en pantallas internacionales».

Los tres proyectos ganadores recibieron premios en efectivo de 3.000 € ($ 3,500) para marketing y promoción internacional.

Entre los otros premios entregados en Helsinki, el premio principal en la sección F-Weird fue para Milla Puolakanaho y Juha Ilmari Laine para el documental animado «Boobs». El premio de consultoría de punto medio fue para el escritor y director Aino Suni y la productora Emilia Haukka. La ganadora del intercambio de productores de Cottbus de conexión fue Julia Elomäki. Finalmente, un premio presentado en colaboración con el Festival de Cine de Göteborg que ofrece dos insignias de mercado completas para el mercado nórdico de cine y el drama de televisión de Göteborg en 2026 fue para el director Khadar Ahmed.

Finlandia Film Affair tiene lugar del 24 al 26 de septiembre.