Telkomsel y WeTV «Sharing Cars», viendo más diversión y recuerdos

Jacarta – Para una experiencia digital cada vez más placentera y efectiva, Telkomsel Y TELEVISOR ofrece sorpresas especiales para los clientes leales a través del programa de lotería «WeTV Car Share».

El programa se extenderá del 7 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, y los clientes tendrán la oportunidad de llevarse a casa dos unidades del Honda Brio Satya 1.2 E CVT y una unidad del Honda WR-V E CVT.

Para participar, los clientes de Telkomsel, ya sean usuarios de SIMPATI, Halo, IndiHome o by.U, simplemente activan cualquier paquete con acceso VIP a WeTV durante 30 días o más y luego inician sesión en la aplicación WeTV usando el mismo número. Sin coste adicional, los clientes quedan automáticamente inscritos en el sorteo.

Cómo participar en el programa «WeTV Car Sharing»

1. Compre cualquier paquete Telkomsel con WeTV VIP durante 30 días o más (a través de MyTelkomsel/GraPARI/outlet)

2. Inicie sesión en WeTV utilizando el mismo número de Telkomsel para comprar el paquete.

3. Asegúrate de seguir las cuentas oficiales de Instagram @telkomsel y @wetvindonesia.

Los ganadores de la lotería se anunciarán a través del sitio web oficial de Telkomsel, la aplicación WeTV y las cuentas de redes sociales de ambas empresas, a más tardar un mes después de que finalice el programa. Todos los impuestos y gastos de envío del premio corren a cargo de WeTV.

«Queremos agradecer a los clientes que han elegido Telkomsel y WeTV como parte de su estilo de vida digital diario. Con la oportunidad de ganar un auto de ensueño de WeTV, esperamos que puedan experimentar una experiencia cada vez más placentera al disfrutar de una variedad de contenido digital de calidad con Telkomsel», dijo la vicepresidenta de estilo de vida digital de Telkomsel, Lesley Simpson, en su declaración.

«Este programa es una forma de agradecimiento a los clientes de Telkomsel y a la comunidad de fans que continúan apoyando y haciendo de WeTV la principal opción para su entretenimiento digital. Esperamos que el programa ‘WeTV Shares Cars’ con Telkomsel pueda hacer que el momento de ver historias interculturales y generacionales en WeTV sea aún más memorable», continuó la directora nacional de WeTV Indonesia, Febriamy Hutapea.

Descargo de responsabilidad: Telkomsel insta a los clientes a estar siempre alerta ante todas las formas de fraude en nombre de Telkomsel o su programa de lotería. Telkomsel nunca solicita datos personales como códigos OTP o PIN. Asegúrese de que la información que reciba provenga del canal oficial de Telkomsel.