Telkomsel y AWS producen 750 talentos con discapacidades competentes en la nube y la IA a través del programa Skilled in Cloud 2.0

VIVA – Telkomsel y servicios web de Amazon (AWS) completó oficialmente la implementación del programa Skilled in the Cloud 2.0, una iniciativa de colaboración destinada a fortalecer la alfabetización y las habilidades digitales inclusivas en Indonesia. Este programa proporciona formación en tecnología de computación en la nube e inteligencia artificial generativa. AI) a 295 estudiantes con discapacidad así como 85 profesores de 33 escuelas especiales (SLB) en el área del Gran Bandung.

Lea también: Takengon El corazón del centro de Aceh vuelve a latir: 68 sitios Telkomsel están «EN EL AIRE» con configuración completa



Este programa es parte de la iniciativa filantrópica de responsabilidad social (RSE) de Telkomsel «Connect the Smiles», que se centra en compartir la felicidad y la esperanza de días mejores y un futuro brillante. Con el espíritu de potenciar talentos sin explotar y la creencia de que nadie debe quedarse atrás, Telkomsel y AWS demuestran que las limitaciones físicas no son una barrera para convertirse en talentos en el ecosistema digital del futuro.

El director presidente de Telkomsel, Nugroho, dijo: «Telkomsel no solo está aquí para hacer negocios, sino también para brindar beneficios reales a la sociedad con el fin de crear mejores días y un futuro más brillante. Queremos que la generación joven de Indonesia domine las competencias digitales, incluidas Gen AI y Cloud, porque esta es la clave para el futuro. Este programa es parte de la visión de Telkomsel de garantizar la inclusión y ‘retribuir’ a los clientes y comunidades necesitadas. No hay éxito sin colaboración, por eso Sigamos siendo humanos útiles.»

Lea también: Las acciones asiáticas caen tras la fuerte corrección de Wall Street, lo que obliga a los inversores a posponer la compra de acciones de AI



Plan de estudios futuro: de los sitios web a la IA

Lea también: El marketing basado en IA se está volviendo real



Desde el 17 de octubre de 2025, los participantes del programa han recibido una formación intensiva que incluye:

Conceptos básicos de la computación en la nube: comprensión de la infraestructura moderna de Internet.

Creación de sitios web: Diseño (UI/UX) y construcción de sitios web estáticos.

IA generativa: uso de AWS PartyRock para aplicaciones basadas en IA con codificación simple

Certificación: 50 educadores seleccionados recibieron capacitación avanzada de AWS Cloud Practitioner Essentials y recibieron vales de examen de certificación para la continuidad de la enseñanza en las escuelas.

Además, todas las escuelas participantes reciben acceso a AWS Skill Builder durante 12 meses para respaldar el aprendizaje continuo.

Lo más destacado del evento: Ceremonia de premiación

Cerca del impulso del Día Internacional de la Discapacidad cada 3 de diciembre, Telkomsel y AWS celebraron una ceremonia de premiación en el Salón de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Servicio de Educación Provincial de Java Occidental, Bandung (15/12). En esta ocasión también se exhibieron los 20 mejores de 50 proyectos del programa Skilled in Cloud 2.0 a través del “Gen AI – PartyRock AWS Work Competition”. Algunos de los proyectos emblemáticos de este programa incluyen: