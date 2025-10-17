Telkomsel tiene una línea especial para iPhone 17

Jacarta – Después de un pedido inicial o un período de pedido anticipado que fue recibido con entusiasmo por los clientes, Telkomsel ahora ofrece los últimos productos de Apple, incluidos iPhone 17iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

Los clientes pueden realizar pedidos de los últimos modelos de iPhone a partir de este viernes 17 de octubre de 2025.

En base a los datos recopilados VIVAEl paquete Halo+ iPhone Bold 100k de 24 meses viene con varios beneficios, a saber:

– Compre 12 y obtenga 24. Solo pague 12 meses para obtener una suscripción de 24 meses.

– Oferta de Halo+ con un precio especial de 1.332.000 IDR (impuestos incluidos) del precio normal de 2.109.000 IDR.

– Paquete de datos de 58 GB y 10 GB de datos eSIM cada mes.

– Cuota de llamadas de 80 minutos y 80 SMS al mes, utilizable en todos los operadores.

– 1 Beneficio Extra sin costo adicional para disfrutar de suscripciones a servicios digitales de Disney+ Hotstar, Google Play Pass, Vidio, Capsyl, TREND, Noice, WeTV, Langit Musik Premium o Fita.

Los clientes pueden comprar en una variedad de canales de compra, como GraPARI Kota Kasablanka Jakarta, GraPARI Mall Kelapa Gading Jakarta, tienda fuera de línea Blibli, Blibli.com, Digimap, Digiplus, Erafone, Hello Store e iBox por:

Canales de compra offline:

– Visite tsel.id/iPhone17, seleccione la variante de iPhone 17 y seleccione la ubicación de compra del socio fuera de línea de su elección.

– Visite socios fuera de línea y compre el iPhone 17 de su elección.

– Compra la promo «Halo+ iPhone negrita 100k 24 meses paga 12 meses».

– Complete el pago y disfrute del último paquete de Telkomsel con Apple.

Canales de compra online:

– Visite tsel.id/iPhone17, seleccione la variante de iPhone 17 y seleccione la ubicación de compra en «Blibli.com».

– Seleccione el iPhone 17 de su elección y seleccione la promoción Telkomsel en el enlace del producto.

– Selecciona la promo «Halo+ iPhone negrita 100k 24 meses paga 12 meses».

– Complete el pago en Blibli.com y disfrute del último paquete de Telkomsel con Apple.

«Esperamos que todos los clientes puedan aprovechar esta promoción especial», dijo el director de marketing de Telkomsel, Derrick Heng, en Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

Para aumentar las ganancias, los clientes que realizan compras en socios de ventas como GraPARI Kota Kasablanka Jakarta, GraPARI Mall Kelapa Gading Jakarta, la tienda fuera de línea Blibli, Erafone, Hello Store e iBox pueden canjear puntos Telkomsel para obtener descuentos adicionales de hasta 2 millones de IDR.