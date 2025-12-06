Telkomsel supera con éxito las limitaciones de acceso y acelera la recuperación de la red en Takengon para respaldar la distribución de ayuda

VIVA – Telkomsel Continuar acelerando la recuperación de las redes de telecomunicaciones en la zona de Takengon, en el centro de Aceh, que se vio afectada por inundaciones y deslizamientos de tierra. Este esfuerzo es parte del compromiso de Telkomsel de garantizar que las personas vuelvan a conectarse con sus familias, información y servicios importantes en medio de situaciones de emergencia.

Específicamente en el área de Takengon, Telkomsel ha logrado restaurar 3 sitios que están en pleno funcionamiento y cubren el área alrededor del distrito de Lut Tawar. Mientras tanto, otros 19 sitios todavía necesitan suministro de energía, que aún es muy limitado. La recuperación se llevó a cabo mediante varias medidas estratégicas, incluida la movilización de personal técnico utilizando aviones piloto para desplegar BTS de combate, la movilización de generadores adicionales, así como la provisión de rutas de transmisión alternativas vía satélite desde Telkomsat.

Además de la restauración de la red, Telkomsel también apoya la distribución de asistencia logística como alimentos, bebidas y otras necesidades de emergencia en la región de Aceh. Esta asistencia se distribuye entre socios y funcionarios de respuesta a desastres para garantizar que las comunidades afectadas tengan acceso a las necesidades básicas.

Telkomsel también abrió puestos de atención al cliente de respuesta a desastres en varios puntos para proporcionar servicios gratuitos de teléfono y SMS, reemplazo de tarjetas, extensión del período activo, así como soporte para los servicios IndiHome y Telkomsel Orbit en el área de Aceh.

El vicepresidente de operaciones de red de área de Sumatra de Telkomsel, Nugroho Adi Wibowo, afirmó: «Telkomsel continúa haciendo varios esfuerzos para garantizar que los servicios de comunicación en áreas específicamente afectadas puedan recuperarse rápidamente. Junto con el gobierno y todas las partes relacionadas, estamos comprometidos a acelerar la recuperación para que la gente de Takengon pueda reconectarse y recuperarse».

Telkomsel también invita a todos los clientes de las zonas afectadas a aprovechar el paquete de alerta Sumatra Care a través de UMB *888*20#. Este paquete es gratuito y se puede activar una vez eligiendo entre 3 GB de Internet durante 7 días o 300 minutos de teléfono + 1.000 SMS a todos los operadores durante 7 días.

Se puede acceder a más información a través del centro de llamadas gratuito 0800-111-9000 o el canal oficial Telkomsel. (LAN)