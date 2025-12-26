Telkomsel restaura el 90 por ciento de la red en Aceh y está presente para acompañar a la comunidad a superar tiempos difíciles

Jacarta – Desastre que ha afectado a varias zonas de Sumatra en los últimos tiempos ha tenido un impacto importante en la vida de las personas. En medio de esta situación, la necesidad de permanecer conectados se vuelve muy importante, no sólo para acceder a información, sino también para fortalecernos mutuamente y mantener la esperanza.

Telkomsel seguir esforzándonos por presentar conectividad para la sociedad y registró avances significativos en la recuperación red telecomunicaciones en la provincia Aceh. Hasta la fecha, más del 90% de la red Telkomsel en Aceh ha vuelto a estar operativa, incluso en zonas afectadas como Aceh Tamiang Regency. Esta recuperación es parte del compromiso de Telkomsel de seguir presente para acompañar a la comunidad durante el período de emergencia y el proceso de recuperación.

El vicepresidente de Operaciones de Red de Área de Sumatra Telkomsel, Nugroho A. Wibowo, dijo que el proceso de recuperación se llevó a cabo priorizando la seguridad, la rapidez y la continuidad del servicio.

«Para nosotros, la red no es sólo infraestructura. Detrás de cada sitio que vuelve a estar activo, hay esperanza de que la comunidad pueda volver a comunicarse con sus familias y realizar sus actividades diarias. Aunque todavía enfrentamos desafíos con el suministro y el acceso a la electricidad en varios puntos, seguimos esforzándonos para que los servicios puedan volver a la normalidad total», dijo Nugroho, citado el viernes 26 de diciembre de 2025.

Desde el comienzo del desastre, Telkomsel ha actuado rápidamente para llevar a cabo una recuperación gradual y mensurable en varias zonas afectadas en Sumatra Occidental, Sumatra Norte y Aceh. Después de que la red en Sumatra Occidental y Sumatra Norte se recuperara gradualmente, el enfoque en la recuperación en Aceh continuó mostrando resultados positivos. Actualmente, se han vuelto a prestar servicios en 286 de los 289 subdistritos de la provincia de Aceh. En Aceh Tamiang, el 91% del total de 88 sitios Telkomsel existentes están activos. Este esfuerzo cuenta con el apoyo del fortalecimiento de la infraestructura de la red mediante el suministro de cientos de unidades generadoras, equipos de transmisión por satélite, baterías de respaldo y cientos de unidades de radio en puntos prioritarios.

Conectar Devolver harapan Público

Además de restaurar la red central, Telkomsel también ofrece acceso WiFi gratuito en 97 puntos repartidos en campos y puestos de refugiados, incluidos 51 puntos en Aceh Tamiang. La presencia de esta instalación permite a las personas continuar comunicándose, buscar información importante y brindarse noticias entre sí a pesar de las limitaciones.