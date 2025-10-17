Telkomsel presenta la serie iPhone 17 con el paquete Halo+; paga 12 meses y puedes obtener 24 meses





Jacarta – Después de un período de reserva que fue recibido con entusiasmo por los clientes, Telkomsel ahora ofrece los últimos productos de Apple, incluidos iPhone 17iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Los clientes pueden realizar pedidos de los últimos modelos de iPhone a partir del 17 de octubre de 2025. Para obtener información completa sobre precios y disponibilidad, visite tsel.id/iPhone17.

El paquete Halo+ iPhone Bold 100k de 24 meses viene con varios beneficios, a saber:

Los clientes pueden comprar en varios canales de compra, como GraPARI Kota Kasablanka Jakarta, GraPARI Mall Kelapa Gading Jakarta, la tienda fuera de línea Blibli, Blibli.com, Digimap, Digiplus, Erafone, Hello Store e iBox mediante:

El director de marketing de Telkomsel, Derrick Heng, dijo: «Telkomsel presenta oficialmente la promoción del paquete Halo+ iPhone Bold 100k de 24 meses a partir de hoy. Esperamos que todos los clientes de Telkomsel puedan aprovechar esta promoción especial. Telkomsel espera que la presencia de este paquete pueda ser una solución para todos los clientes que quieran maximizar el uso de su nuevo iPhone con el soporte de la red Telkomsel».

Para aumentar las ganancias, los clientes que realizan compras en socios de ventas como GraPARI Kota Kasablanka Jakarta, GraPARI Mall Kelapa Gading Jakarta, la tienda fuera de línea Blibli, Erafone, Hello Store e iBox pueden canjear puntos Telkomsel para obtener descuentos adicionales de hasta 2.000.000 IDR. Aparte de eso, beneficios especiales adicionales para los clientes que realizan compras en GraPARI Kota Kasablanka Jakarta y GraPARI Mall Kelapa Gading Jakarta (hasta agotar existencias).









