Telkomsel opera un puesto de servicio de alerta en Kuala Simpang Aceh Tamiang y apoya la recuperación después de un desastre

Jacarta – Como parte del compromiso de garantizar cliente continuar recibiendo el mejor servicio después de un desastre, Telkomsel presentando un puesto de servicio Apoyar en Kuala Simpang, Regencia de Aceh Tamiang. Este puesto de servicio está ubicado en STO Kuala Simpang y se presenta específicamente para respaldar las necesidades de comunicación de la comunidad en este momento. recuperación como GraPARI.

El director general de Telkomsel para la región de negocios de consumo móvil de Sumbagut, Agung E. Setyobudi, dijo que la presencia de este puesto de servicio es una forma de preocupación de Telkomsel por los clientes en zonas afectadas por desastres.

«Después de un desastre, los clientes necesitan un acceso rápido y fácil a los servicios. Estamos proporcionando el Puesto de Servicio de Reserva en Kuala Simpang para que la gente pueda seguir recibiendo los servicios de Telkomsel directamente, incluido el reemplazo de tarjetas y el acceso a las comunicaciones requerido», dijo Agung.

A través de este puesto de servicio, el público puede acceder a diversos servicios al cliente como en GraPARI, desde el reemplazo de la tarjeta, la activación gratuita de la tarjeta y otros servicios al cliente.

Aparte de eso, Telkomsel también proporciona acceso gratuito a Internet en este puesto para que las personas puedan mantenerse conectadas con sus familias, obtener información importante y apoyar las actividades diarias durante el período de recuperación.

Para brindar un fácil acceso a los servicios, el puesto de servicio de alerta Telkomsel en Kuala Simpang opera con el siguiente horario de servicio:

– Lunes a viernes: 09.00 a 16.00 WIB

– Sábado y domingo: de 09:00 a 12:00 WIB

Agung añadió que esta publicación es parte de los esfuerzos de Telkomsel por mantenerse cerca de los clientes en tiempos difíciles. «Esperamos que la presencia de este puesto de servicio pueda ayudar a aliviar las necesidades de comunicación de la comunidad y sea una solución temporal hasta que las condiciones se recuperen por completo», añadió.

Telkomsel continuará monitoreando las necesidades de los clientes en las áreas afectadas y presentará varias iniciativas de servicio relevantes como parte del compromiso de la compañía de estar siempre presente y servir de todo corazón. (LAN)