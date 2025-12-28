Aceh Tamiang, VIVA – Telkomsel colaborando con el Ministerio de Comunicaciones y Digital (Komdigi) para continuar fortaleciendo la sinergia y el espíritu de cooperación mutua en el apoyo al proceso de recuperación posterior al desastre en Aceh. A través de esta colaboración, se distribuyeron nuevamente diversas formas de asistencia humanitaria para ayudar a las comunidades afectadas a que puedan atravesar un período de recuperación y regresar a sus actividades gradualmente.

El director presidente de Telkomsel, Nugroho, enfatizó que la colaboración entre Telkomsel y el gobierno es una forma de compromiso conjunto para estar presentes y acompañar a la comunidad en medio de situaciones difíciles. «La recuperación post-desastre requiere trabajo conjunto y preocupación de todas las partes. A través de la colaboración con el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología, Telkomsel está tratando de garantizar que la población de Aceh reciba un apoyo integral, tanto en términos de humanidad como de necesidades básicas, para que puedan regresar a sus actividades por etapas», dijo Nugroho, el domingo (28/12/2025).

Telkomsel-Ministerio de Comunicaciones y Tecnología fortalece la cooperación mutua en recuperación posdesastre en Aceh

La asistencia proporcionada en esta colaboración incluye 30 unidades de tiendas de campaña, 20 unidades de MCK portátiles, cientos de teléfonos móviles, cientos de Corán, mukenas, pañuelos en la cabeza, así como apoyo para el alquiler de equipos pesados ​​y sus operadores para ayudar a acelerar la recuperación de las zonas afectadas por el desastre. La entrega de ayuda se llevó a cabo en la oficina de Kuala Simpang Samsat, Aceh Tamiang Regency, con la participación del gobierno regional y voluntarios locales.

Nugroho añadió que esta asistencia formaba parte de la serie de apoyo continuo de Telkomsel en las zonas afectadas por desastres. «Anteriormente, Telkomsel también había distribuido agua potable, generadores y diversos tipos de asistencia logística básica para apoyar a la comunidad y mantener la continuidad de las actividades sobre el terreno. Esperamos que toda esta asistencia pueda proporcionar beneficios reales y ayudar a acelerar el proceso de recuperación», añadió.

Mientras tanto, el Ministro de Comunicación y Digital de Indonesia, Meutya Hafid, expresó su agradecimiento por la sinergia que ha existido. «Apreciamos las medidas de Telkomsel al estar siempre allí para acompañar a la comunidad en tiempos difíciles. El gobierno, a través del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología, ha realizado varios esfuerzos para garantizar que la comunicación continúe, la distribución de la ayuda se realice sin problemas y la recuperación se lleve a cabo rápidamente. Esta colaboración es una prueba clara de que el Estado está aquí con las empresas estatales para brindar protección y apoyo a las comunidades afectadas», dijo Meutya Hafid.

Además de la asistencia física, Telkomsel también garantiza la disponibilidad de redes de comunicación en las zonas afectadas para que el proceso de coordinación de la evacuación y distribución de la ayuda se desarrolle sin problemas. Anteriormente, Telkomsel había distribuido agua potable, generadores y necesidades logísticas básicas para apoyar a la comunidad y mantener la continuidad de las actividades en el campo.