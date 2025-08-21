Telkomsel Innovation Trio que puede cambiar la forma en que hacemos negocios

Yakarta, Viva – Telkomsel El día de la solución 2025 presenta una variedad de innovaciones digitales basadas en la inteligencia artificial (inteligencia artificial/Ai) para apoyar los esfuerzos de desarrollo empresarial e industrial.

El director del presidente de Telkomsel, Nugroho admitió, más de 30 soluciones digitales basadas en AI, 5G y datos de inteligencia que necesitan las industrias bancarias y financieras, mineras, de energía y petróleo y gas, fabricación, transporte y logística, minorista y gobierno en este evento.

«La solución de Telkom Enterprise es una de las cosas importantes para el desarrollo. Este no es el primer paso, pero ha sido llevado a cabo por varios operadores de la compañía en el mundo», dijo en Yakarta, el jueves 21 de agosto de 2025.

Las soluciones digitales exhibidas en el evento del Día de la Solución 2025 incluyen Telkomsel Qris Soundbox, una solución de pago digital más segura con el proceso de confirmación de votos en tiempo real y el soporte de red estable de la subsidiaria del Grupo Telkom.

Además, hay SitSesense. Esta gran plataforma de inteligencia de datos de datos demográficos de Telkomsel puede facilitar que las empresas y las empresas encuentren ubicaciones comerciales estratégicas y rentables en el desarrollo de la propiedad.

Telkomsel también exhibe innovaciones de LinkCar, plataformas digitales para admitir el monitoreo, el seguimiento, la eficiencia operativa y el acceso al entretenimiento para ecosistemas de vehículos más integrados e inteligentes.

Mientras tanto, se presentó la solución de conversación inteligente de Savia para ayudar a los empresarios a alcanzar a los clientes de manera segura, manejar las interacciones de los clientes en grandes volúmenes y alentar la productividad con resultados medibles.

«Se pueden confiar en las soluciones digitales desarrolladas por Telkomsel Enterprise y relevantes para las necesidades operativas de la Compañía. La importancia de la innovación digital de acuerdo con la sabiduría local en el uso de soluciones digitales. Luego, no hay mejor fortaleza que una colaboración exitosa», dijo Nugroho.

En la misma ocasión, el director gerente de Telkom Indonesia, Dian Siswarini, declaró que en este momento se necesitaba transformación digital para enfrentar desafíos en el mundo de los negocios y la vida cotidiana.

«No permita que este desafío nos debilite, pero ¿cómo hacemos que la tecnología sea un ancla para que todos obtengamos nuevas oportunidades y oportunidades de los negocios», dijo?

Dijo que los cambios en la tendencia global actual afectan el negocio de la fabricación, las industrias bancarias y financieras, la minería y el petróleo y el gas, la logística y el transporte, el comercio minorista y el gobierno.

Además de enfrentar la desaceleración de la demanda, las barreras de la cadena de suministro y las fluctuaciones en los valores monetarios, dijo, los empresarios y la industria ahora también enfrentan problemas de seguridad de datos.

Además de presentar nuevos problemas y desafíos, dijo Dian, la digitalización también trajo nuevas oportunidades comerciales y una mayor productividad y ganancias.

La digitalización reduce el tiempo de inactividad en alrededor del 50 por ciento en el proceso de fabricación, aumentando la productividad minera en hasta un 20 por ciento y aumenta la satisfacción pública con el gobierno al 15 por ciento.

Además, continuó, las innovaciones digitales ayudaron a reducir las pérdidas debido al fraude en un 35 por ciento en los negocios bancarios y aumentar las ventas minoristas promedio en un 10 por ciento.

Para obtener información, la infraestructura digital es un capital importante del gobierno en la mejora de los servicios públicos y las empresas en el funcionamiento y el desarrollo de operaciones comerciales. Telkom Group tiene una infraestructura digital masiva desde Sabang hasta Merauke.

La infraestructura de la compañía incluye una red de fibra óptica de 117,443 km, más de 271 mil BTS, 27 cables internacionales submarinos que conectan Indonesia con el mundo exterior, así como 43 mil torres que respaldan la implementación de la digitalización.