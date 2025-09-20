Telkomsel, Indosat y Xlsmart United, ‘no más’ fraude

Yakarta, Viva – Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) y Xlsmart Realizó oficialmente iniciativas con la API de Telco (Interfaz de programación de aplicaciones) Alianza, una iniciativa conjunta para acelerar la estandarización del protocolo de la API de Telco en Indonesia.

A través de esta alianza, los tres operadores de telecomunicaciones acordaron unificar el uso del protocolo de Telco basado en el Estándar Camara, de modo que la integración de los ecosistemas de cada operador con diversas aplicaciones se vuelve más fácil, más segura e inclusiva para todos los ecosistemas digitales indonesios.

Alianza API de Telco Realizado por Telkomsel, Indosat y XLSMART presentarán gradualmente seis soluciones, que se centran principalmente en aumentar la seguridad del cliente de la piratería o el fraude de cuentas. Las seis soluciones son:

– Telco API Active Inactive: verificar el estado de actividad del número de cliente y el registro.

– Telco API MNV: dispositivos de validación a través de número y verificación de red.

– Swap SIM de API de Telco: detectar actividad sospechosa en una tarjeta SIM para evitar la piratería numérica y los tomadores de cuentas.

– Ubicación del dispositivo API de Telco: Verificación de la ubicación del dispositivo en una determinada distancia geográfica.

– Número de reciclaje de la API de Telco: verifique cuándo hay un cambio en la propiedad de los números para que el número usado no se use mal.

– Señal de estafa de la API de Telco: analice las redes de datos en tiempo real para detectar la transferencia de fondos de fraude potencial en las transacciones comerciales.

Planificación y transformación del director Telkomsel, Wong Soon Nam, dijo que esta colaboración se realizó por el espíritu de avanzado juntos en la construcción de un ecosistema digital nacional nacional y sostenible.

«A través de Telco API Alliance, enfatizamos su consistencia en la utilización de la última tecnología para presentar una solución útil para la gente de Indonesia, especialmente en términos de protección contra el crimen digital», dijo en Yakarta, viernes por la noche, 19 de septiembre de 2025.

En el ojo Director y Director de Negocios Indosat Ooredoo Hutchison, M Danny Buldansyah, esta cooperación estratégica es un ejemplo concreto del compromiso de los operadores de telecomunicaciones para fortalecer el crecimiento económico en Indonesia de los sectores de tecnología y digitalización.

«Esto es parte de nuestro viaje interminable en la presentación de experiencias digitales de clase mundial, conectando y empoderando a la gente indonesia», explicó.

También hay, Director y Oficial de Relaciones Estratégicas Director de Enterprise XLSMART, Andrijanto Muljono, agregó que si unirse a la Alianza API de Telco es un paso importante para presentar innovaciones digitales que son más inclusivas y seguras.

También enfatizó el compromiso de los operadores de telecomunicaciones en Indonesia no solo para proporcionar una conectividad confiable, sino también para construir un ecosistimiento digital más seguro y sostenible.

«Esperamos que Telco API Alliance sea un catalizador para dar a luz a la colaboración estratégica en la presentación de los últimos servicios digitales y alentar el nacimiento de nuevos avances», dijo Andrijanto.

La firma del Memorando de Comprensión de la Alianza API de Telco es una continuación de la Iniciativa GSMA Open Gateway acordada por Telkomsel, IOH y XLSMART el 21 de febrero de 2024.

Esta iniciativa es un marco que facilita a los desarrolladores de aplicaciones acceder a las redes de operadores de telecomunicaciones, así como acelerar el crecimiento e innovación de los servicios digitales.