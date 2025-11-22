Telkomsel impulsa la transformación digital de las pymes a través del quinto DCE y presenta un plan de estudios integrado de IA





Jacarta – Telkomsel presenta nuevamente Digital Creative Entrepreneurs (DCE), un programa superior de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que se enfoca en empoderamiento UKM a través de un plan de estudios basado en Inteligencia Artificial (IA). Al entrar en su quinto año de implementación, DCE lleva el tema «Crecimiento de las PYME impulsado por la IA: cómo los locales se globalizan» y se dirige a las PYME desde cuatro áreas principales: moda, alimentos y bebidas, cuidado personal y artesanía.

Alrededor de 64,2 millones MIPYMES Indonesia absorberá más de 123 millones de trabajadores hasta 2025[ Kementerian UMKM Republik Indonesia]Sin embargo, el número de empresas que se han «digitalizado» aún está lejos del objetivo nacional[ BPSDM Komdigi Dorong UMKM Go Digital]. De hecho, hasta el 85,2% de los encuestados en 53 países han confirmado que tecnologías como la IA pueden respaldar operaciones y servicios.[ How SMEs Use Artificial Intelligence in 2024]

El fortalecimiento del plan de estudios del V DCE está diseñado para hacer que los beneficios de la IA sean medibles e implementados en las actividades comerciales diarias de las PYMES locales, de modo que el impacto sea más concreto para los participantes y sus clientes:

La quinta serie de DCE se centra en mejorar las capacidades de las PYME participantes a través de una serie de etapas:

El vicepresidente de Comunicaciones Corporativas y Responsabilidad Social de Telkomsel, Abdullah Fahmi, afirmó: «Como foro de capacitación, soluciones e incubación, durante los últimos cuatro años, DCE se ha centrado en empoderar y transformar digitalmente a las PYME indonesias. Este año, DCE está aquí con un nuevo entusiasmo para maximizar el papel de la tecnología y la inteligencia artificial en el desarrollo de negocios. Al optimizar la adopción de la IA para aumentar la capacidad y la competencia, esperamos que las PYME indonesias puedan continuar aprendiendo y desarrollándose. Juntos ascendemos de clase y somos globalmente competitivos».

Página siguiente Al margen de la sesión inaugural del 5.º DCE en Yakarta, el cofundador Rajoet Gawenan (rajoet.id) y la exalumna del 3.º programa DCE, Genesia Ng, compartieron su experiencia. «El DCE de Telkomsel nos ha ayudado a comprender en profundidad a los clientes, comprender su perfil general y obtener información sobre los hábitos de los consumidores. Este enfoque ha sido muy influyente en el desarrollo de productos de Rajoet desde hace dos años. Dado que la IA se está volviendo cada vez más relevante, creemos que el quinto DCE será una gran oportunidad para que las PYME aprovechen la tecnología digital, tanto en investigación, diseño, marketing y servicio», afirmó.









