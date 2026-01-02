Telkomsel fortalece la conectividad residencial temporal en Aceh Tamiang mediante la colaboración con Telkom Group y Danantara

Aceh TamiangVIVA – Telkomsel junto con Telkom Group y Danantara Indonesia fortalecen el soporte de conectividad en áreas residenciales temporales (cazara) Aceh Tamiang Regency como parte de los esfuerzos para restaurar las vidas de las comunidades afectadas por las inundaciones. Esta colaboración tiene como objetivo garantizar que los residentes permanezcan conectados y puedan continuar con sus actividades diarias durante el período de transición posterior al desastre.

Lea también: Aspecto del internado islámico Darul Mukhlisin Aceh Tamiang, limpio de montones de madera





Telkomsel fortalece la conectividad residencial temporal en Aceh Tamiang

A través de esta sinergia, Telkomsel proporciona servicios de comunicación y soporte de infraestructura integrados. Telkom Group también ofrece acceso gratuito a Internet o WiFi que llega a todas las áreas de Huntara, para que las personas puedan comunicarse con sus familias, acceder a información importante y apoyar las necesidades educativas y las actividades digitales en medio del proceso de recuperación.

Lea también: Hutama Karya se muestra optimista al acelerar la construcción de refugios en Aceh y puede ayudar a la recuperación de los residentes afectados por la catástrofe.



El vicepresidente de operaciones de red de área de Sumatra Telkomsel, Nugroho A. Wibowo, enfatizó que Telkomsel otorga la máxima prioridad a la calidad del servicio en situaciones posteriores a desastres.

«La colaboración de Telkom Group con Danantara nos permite garantizar que se mantenga la conectividad en el área de Huntara. Nuestro objetivo es brindar cobertura uniforme, capacidad adecuada y la mejor experiencia de servicio para las personas que están atravesando un período de recuperación», dijo Nugroho en su declaración recibida por VIVA, el viernes (1/2/2026)

Lea también: Bank Mandiri está listo para construir refugios en Aceh Tamiang y fortalecer el apoyo a las empresas estatales que atienden a las víctimas de desastres



Para garantizar que los servicios de red sigan siendo confiables en el área de Aceh Tamiang Huntara, Telkomsel está fortaleciendo la infraestructura y aumentando la capacidad de la red. Estos esfuerzos incluyen la operación de dos sitios de red activos que cubren el área de Huntara, la adición de una unidad de combate (Compact Mobile BTS) para fortalecer la calidad de la señal, así como el aumento de la capacidad de la red para mantener la estabilidad del servicio.

Aparte de eso, Telkomsel también está preparando equipos Orbit como respaldo de red en el puesto de mando del grupo Telkom en el área de Aceh Tamiang Huntara. Actualmente, la red Telkomsel en Aceh Tamiang se ha recuperado por completo con el apoyo de 88 sitios activos. Más del 50 por ciento de estos sitios todavía funcionan con generadores debido a los sistemas de suministro de energía limitados en varios lugares posteriores al desastre.



Telkomsel fortalece la conectividad residencial temporal en Aceh Tamiang

Como forma de apoyo directo a la comunidad, Telkomsel abrió un puesto de servicios de comunicación en la zona de Aceh Tamiang Huntara. A través de esta publicación, los residentes podrán obtener tarjetas de internet gratis con un cupo de 3GB, vales de internet gratis de 7GB, así como servicios al cliente como reemplazo de tarjeta y activación de servicios.