Telkomsel enorgullece a Indonesia con 5 premios Glotel y continúa su compromiso para restaurar la red del norte de Sumatra

Londres, VIVA – Telkomsel volvió a registrar un logro mundial al ganar tres otorgar evento principal de los prestigiosos Global Telecoms (Glotel) Awards 2025, manteniendo un historial de ganar durante tres años consecutivos en el mismo evento.

Este logro es una forma de reconocimiento global del progreso tecnológico de Telkomsel como proveedor líder de servicios de telecomunicaciones digitales en la región de Asia y el Pacífico, que permite al pueblo indonesio vivir tiempos mejores y un futuro más brillante, proporcionando conectividad, servicios y soluciones innovadores y superiores, abriendo todas las oportunidades para cada individuo, cada hogar y cada negocio.

Tres premios principales a la innovación de Telkomsel



Telkomsel gana tres premios en los premios Global Telecoms (Glotel) Awards 2025

Telkomsel fue nombrado ganador en tres categorías:

1. Conectando a los desconectados: Proyecto Nias Digital Inclusion Breakthrough con Ericsson, que abre el acceso a servicios digitales para comunidades remotas en una de las islas más alejadas de Indonesia con una red de microondas de largo alcance de 180 km y Far Edge Core basado en la nube, lo que reduce la latencia hasta en un 84 % y aumenta la velocidad de acceso 4 veces.

2. Innovación de IoT del año: El proyecto Telkomsel IoT InTANK transforma el proceso de inspección manual de tanques en un sistema inteligente basado en datos mediante el uso de tecnología IoT. Esta innovación aumenta la eficiencia operativa hasta en un 35 %, fortalece el desempeño de seguridad en un 40 % y reduce el tiempo de inspección de 30 a 60 minutos a menos de 5 minutos.

3. Deleitar al cliente: Proyecto de gemelos digitales aumentados con IA con Huawei, que integra dinámicamente información en tiempo real sobre redes, servicios y productos para mejorar la experiencia del cliente, aumentando el Net Promoter Score (NPS) en un 15 %, el crecimiento del uso de datos en un 22 % y el ARPU en un 1,5 % en cinco meses.

El comisionado de Telkomsel, Rico Rustombi, afirmó: «Lograr la victoria tres años seguidos en los Premios Glotel es una gran motivación para que sigamos avanzando. No nos detendremos: estamos decididos a seguir logrando logros y estableciendo nuevos estándares en innovación. Glotel es un evento extraordinario para celebrar la tecnología y la colaboración, y estamos orgullosos de ser parte de este evento».

Telkomsel también fue nominado (preseleccionado) en otras categorías:

1. Marketing de telecomunicaciones del año: El proyecto Intelligent Smart Decision con Huawei cuenta con el respaldo de las últimas tecnologías Large Language Model (LLM) y Large User Intent Model (LUM), lo que permite la toma de decisiones en tiempo real utilizando modelos CPC (Cliente, Producto y Canal) en el momento adecuado para acelerar el crecimiento del negocio 5G.