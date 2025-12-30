Telkomsel e IM3 Tight, XL sorprenden: este es el campeón

Jacarta – señal abierta publicó el último artículo de análisis titulado «Informe de experiencia en el uso de redes móviles de Indonesia: diciembre de 2025».

En este último informe, la empresa internacional de análisis de redes celulares ha estudiado la experiencia de la red celular de tres operadores celulares en Indonesia durante un período de 90 días, del 1 de agosto al 29 de octubre de 2025, para ver cómo se comparan. A continuación se presentan algunos hallazgos clave:

Telkomsel fortaleciendo su posición como líder en descargas en Indonesia. Los usuarios de Opensignal en Indonesia disfrutan de la carga, descarga y carga más rápida en la red Telkomsel, tanto en general como en 5G.

Telkomsel ahora es líder en consistencia de calidad. Después de experimentar un aumento en la puntuación de seis puntos porcentuales, Telkomsel logró superar al único ganador anterior, el único ganador, y logró una consistencia de calidad con una puntuación del 72,4 por ciento, un punto porcentual por delante de IM3.

IM3 sigue siendo el único ganador en Reliability Experience. Los usuarios de Opensignal en Indonesia continúan disfrutando del servicio celular más confiable en la red IM3, ya que el operador ganó el premio Reliability Experience con una puntuación de 877 puntos en una escala de 100 a 1000 puntos.

Telkomsel sobresale sobre IM3 en experiencia de uso de vídeo. Telkomsel ganó Experiencia de uso de video en la categoría Experiencia de uso de video 5G, superando a IM3, que anteriormente era el único ganador.

SG trae actualizaciones a la experiencia de la aplicación de voz. XL recibió el premio Voice Application Experience de IM3 y lo ganó por unanimidad con una puntuación de 80,7 puntos en una escala de 100 puntos, por delante de IM3, que obtuvo 80,6 puntos.

Telkomsel domina la lista de ganadores de premios regionales en toda Indonesia. Telkomsel ganó el mayor número de premios en toda Indonesia, con 58 premios individuales y 30 premios conjuntos.

Esta empresa ganó nueve premios directamente en la categoría Experiencia de descarga y siete premios por Consistencia de Calidad en diez regiones de Indonesia.