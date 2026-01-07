Telkomsel distribuye asistencia logística a las comunidades afectadas por las inundaciones en el norte de Aceh

Jacarta – Como forma de preocupación para las comunidades afectadas. desastre inundar Aceh Norte, Telkomsel canal ayuda Responsabilidad Social Empresarial (RSC) en forma de asistencia logística para ayudar a aliviar las necesidades básicas de los residentes durante el período de recuperación posterior al desastre.

Lea también: KAI Logistics registra entregas de más de 3.000 toneladas para el periodo navideño 2025/2026



La asistencia logística distribuida por Telkomsel incluye artículos de primera necesidad, mantas, mosquiteros, toallas, ropa interior y colchonetas, que se adaptan a las necesidades de la comunidad en las zonas afectadas. Esta distribución de ayuda se realizó como parte del compromiso de Telkomsel de estar más cerca y brindar apoyo real a la comunidad en medio de una situación de emergencia.

Esta asistencia fue entregada al Regente de Aceh del Norte, Ismail A. Jalil, SE, MM, y al Secretario Regional de Aceh del Norte, Jamaluddin, S.Sos., M.Pd., quienes ayudaron a garantizar que la distribución de la ayuda fuera adecuada a las comunidades afectadas.

Lea también: Nombrado por Prabowo para dirigir el Grupo de Trabajo de Rehabilitación de Desastres de Sumatra, el Ministro del Interior promete un trabajo rápido



El director general de la región de negocios de consumo de Sumbagut Telkomsel, Agung E. Setyobudi, dijo que esta asistencia era una forma de empatía y preocupación de Telkomsel por las comunidades afectadas por las inundaciones.

«Telkomsel entiende que en el período posterior al desastre, la gente necesita apoyo real para satisfacer sus necesidades diarias. A través de la distribución de esta asistencia logística, esperamos ayudar a aliviar la carga de los residentes y apoyar el proceso de recuperación en curso», dijo Agung.

Lea también: Al proponer elecciones regionales a través del DPRD, el DPR prefiere centrarse en el manejo del desastre de Sumatra



Además de distribuir asistencia logística, Telkomsel también continúa garantizando que los servicios de comunicación en las áreas afectadas sigan funcionando bien para que las personas puedan mantenerse conectadas con sus familias, acceder a información importante y apoyar las actividades diarias durante el período de recuperación.

«Continuaremos coordinándonos con varias partes y partes interesadas locales para garantizar que la asistencia proporcionada sea adecuada y proporcione beneficios óptimos para la comunidad», añadió Agung.

Telkomsel se compromete a seguir estando ahí para acompañar a la gente del norte de Aceh a través de diversas iniciativas sociales y servicios de comunicación, en consonancia con el espíritu de Servir de todo corazón en todas las condiciones.