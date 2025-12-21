Jacarta – La alta tasa de fraude en línea en Indonesia es ahora una seria preocupación para varios sectores, incluida la industria de las telecomunicaciones.

Informe Alianza Global Antiestafa o Estado de las estafas de GASA en Indonesia 2025 que se publicó a finales de agosto, señaló que el 66 por ciento de los adultos experimentaron intentos de fraude en el último año.

De la cifra total, el 14 por ciento de ellos perdió dinero, con pérdidas totales que alcanzaron los 49 billones de IDR (3.300 millones de dólares estadounidenses).

La mayoría de los fraudes se producen a través de plataformas de mensajería directa (mensaje directo), como la mensajería instantánea (mensajería instantánea) y SMS.

Aparte del impacto financiero, el 51 por ciento de las personas que fueron víctimas de fraude dijeron que experimentaron estrés debido a esto.

Entonces, por lo tanto, Telkomsel lanzamiento Sistema de prevención de estafas (siestafa)—servicio de protección sin costo y sin instalación en tiempo real Detecta, bloquea y alerta de llamadas y SMS sospechosos.

Cómo funciona siSCAMling y principales capacidades:

1. Detección proactiva adaptativa del trabajo de los niños de la nación: Modelo AI Capacitación continua con big data de telecomunicaciones, validación interna entre unidades, integración global de datos y análisis del historial de datos de llamadas, lo que resulta en la identificación de patrones de fraude con un muy alto grado de precisión.

2. Protección de la red: La prevención se realiza a nivel de red, por lo que la protección se activa automáticamente sin necesidad de aplicaciones adicionales.

3. Advertencias contextuales: proporcione notificaciones de riesgo para llamadas/SMS que se indiquen como estafas o spam, para que los clientes puedan tomar decisiones seguras.

4. Cumplimiento y privacidad: Diseñado con el principio de privacidad por diseño, cumpliendo con los estándares de protección de datos del cliente y la normativa aplicable.

5. Control del cliente: la configuración de preferencias y los resúmenes de actividades de protección se pueden administrar a través de la miniaplicación siSCAMling en la aplicación MyTelkomsel.

6. Educación e informes: Proporcionar materiales educativos actualizados y canales de informes para ayudar a mejorar el modelo continuamente.

«Con siSCAMling queremos, por supuesto, ofrecer una verdadera sensación de seguridad para que los clientes sigan siendo productivos y se concentren en sus actividades digitales», afirmó el director general de Telkomsel, Nugroho.

Además, el egresado de Ingeniería Eléctrica del ITB nos recordó el fenómeno AI burbuja o la burbuja de la inteligencia artificial está empezando a ser ampliamente discutida a medida que aumenta la inversión global en esta industria.

Cree que el surgimiento de una potencial burbuja es algo común en el ciclo de desarrollo tecnológico.