Telkom vuelve a ocupar el primer lugar entre las empresas indonesias incluidas en los 500 mejores empleadores del mundo 2025

Jacarta – PT Telcom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) ha vuelto a lograr el reconocimiento internacional por su coherencia en la realización de operaciones comerciales sostenibles y la gestión de recursos humanos. Por quinta vez consecutiva, este año Telkom figura en la lista Los mejores empleadores del mundo versión 2025 Forbes.

Esto marca un logro prestigioso que Telkom ha logrado mantener y fortalece su posición como compañía líder en telecomunicaciones digitales que sea globalmente competitiva.

en la lista Los mejores empleadores del mundo En 2025, Telkom ocupará el puesto 345 entre 900 empresas seleccionadas en todo el mundo. Este logro también sitúa a Telkom por encima de otras empresas indonesias que también están incluidas en la lista de clasificación.

Aparte de eso, Telkom también ocupa el noveno lugar en el mundo en la categoría de servicios de telecomunicaciones, por delante de otras empresas de telecomunicaciones, como Vodafone UK, Telenor Noruega, Etisalat UAE, SingTel Singapore, China Mobile, Telstra Australia y BT Group UK.

«Recibir nuevamente un premio de una institución internacional como Forbes es una forma de reconocimiento muy significativa para Telkom. Estamos orgullosos de estar entre las mejores empresas del mundo, lo cual es una prueba de que Telkom continúa en el camino correcto en la creación de un ambiente de trabajo superior, competitivo y orientado al desarrollo del talento», dijo Willy Saelan, Director de Gestión de Capital Humano de Telkom.

Ilustración del trabajo en Telkom

El ranking World’s Best Employers fue creado por Forbes en colaboración con el instituto de investigación de mercado global Statista a través de una encuesta en la que participaron más de 300.000 empleados de 50 países que trabajan en varias empresas multinacionales. Se pidió a los encuestados que proporcionaran una evaluación y un nivel de recomendación para su empresa en función de una serie de aspectos importantes, como el desarrollo del talento, el bienestar de los empleados y la flexibilidad laboral.

Luego, los resultados de la encuesta se procesan para producir una lista de las mejores empresas del mundo que se consideran capaces de crear un ambiente de trabajo superior e inclusivo.

En un esfuerzo por fortalecer la competitividad y mantener la relevancia en medio de una dinámica industrial en constante cambio, Telkom implementa Formas Digitales de Trabajo BISA (Valentía, Integridad, Excelencia en el Servicio y Agilidad) para inculcar una cultura de trabajo digital adaptable y orientada a resultados.