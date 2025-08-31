Telkom Solution lanza el Centro de Excelencia Telkom AI para acelerar la adopción de IA en Indonesia

VIVA – Coincidiendo con Bali Anual Telkom Conferencia Internacional (Batic) Décima edición 2025 en el Bali International Convention Center, Director de Servicio de Empresas y Negocios Telkom Veraman Yosephine y Director de TI Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi, lanzado Centro de excelencia de Telkom AI Como una estrategia de iniciativa para la implementación de la inteligencia artificial en TelkomGroup para apoyar la aceleración de la adopción de IA en Indonesia.

Telkom AI Center of Excellence, parte de la solución Telkom, proporciona una plataforma de tecnología y un centro de inteligencia artificial como foro para el desarrollo del caso de uso y el desarrollo de talentos de IA. El paso estratégico de la solución de Telkom tiene como objetivo fortalecer la conectividad digital, la innovación y la colaboración de Telkom Indonesia con las partes interesadas que incluyen el sector educativo, como el Instituto de Tecnología Bandung, el Instituto Teknak Teknak, la Universidad de Del University, la Universidad de Telkom, la Universidad Brawijaya de la Universidad Internacional de Logística y Empresas de Negocios, y también en el Sector Privado, el Público y el Gobierno del Gobierno y el Gobierno Nacional, y el National Start-Up Start-Up University.

Telkom AI Center of Excellence consta de cuatro pilares principales: el campus de IA que abre espacio de colaboración con instituciones terciarias; AI Playground como un medio de investigación y exploración práctica; AI Connect que reunió a profesionales, nuevas empresas y empresarios; y AI Hub, que se centra en soluciones reales a varios sectores industriales.

Veraman dijo que el Centro de Excelencia Telkom AI es el paso estratégico de una compañía en la construcción de un ecosistema de IA nacional integral al cooperar con varias partes que van desde proveedores de tecnología y soluciones globales de IA hasta nuevas empresas y los productos presentados también estarán personalizados para estar de acuerdo con las necesidades del mercado. Esto confirma el compromiso de Telkom en apoyar la digitalización en Indonesia, aumentando la competitividad en varios sectores industriales, incluidos los actores de MIPYME, se extienden en varias regiones de Indonesia.

«Con las capacidades en el campo de la tecnología y el mayor acceso en los segmentos de cruce de empresas del mercado, incluidas las industrias privadas, el gobierno a las MIPYME, Telkom actuará como socios comerciales para proporcionar soluciones adaptadas a las necesidades y características del cliente, para que pueda tener un impacto concreto para los clientes», continúa veraman.

Este lanzamiento recibió una respuesta positiva de los empresarios de la industria cruzada, porque su presencia se consideraba capaz de tener un impacto real en el mundo de los negocios al tiempo que fortalecía la competitividad nacional.

El jefe del Instituto de Política de Bienes Gubernamentales/Servicios Hendrar Prihadi también apreció la Iniciativa del Centro de Excelencia Telkom AI. Dijo que en medio del rápido desarrollo de la tecnología digital, el surgimiento de la tecnología de IA ayudará en gran medida a la industria gubernamental a mejorar el proceso, a fin de proporcionar mejores servicios en el futuro.

Esto también fue transmitido por el CEO de Nsei Paragon Corp Salman Subakat. Según él, la adopción de IA es importante para mantener la relevancia de la industria de bienes de consumo en medio de la competencia global.

«Se ha demostrado que la IA puede acelerar el desarrollo en muchos aspectos, puede traer cambios, y este es un mayor impulso para que el pueblo indonesio construya un ecosistema competitivo global. Estoy sorprendido por Telkom, que tiene la noble misión de unir a Indonesia, con nosotros para construir una gran base para ser mejor», explicó Salman.

Con el desarrollo del negocio de la tecnología en el campo de IA, que se espera que satisfaga las necesidades de los clientes y los mercados, el Centro de Excelencia Telkom AI muestra cada vez más el compromiso de Telkom Indonesia de convertirse en la telecomunicidad digital líder, tiene un impacto positivo en todos los interesados ​​y está contribuyendo activamente a la economía indonesia en la era digital dinámica.