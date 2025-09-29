Telkom respalda la gestión de los desechos de la aldea de Bandung de Cijaura a través de contenedores de basura de invernadero y orgánico

VIVA – Como parte de una serie de eventos, GoZero% va a Bandung, PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (Telkom) a través del programa GOZERO% nuevamente muestra su compromiso en el apoyo a la gestión basura que involucra a la comunidad. Ubicado en RW 13, Cijaura Village, Buah Batu District, Bandung City, Telkom distribuyó asistencia en forma de invernaderos y contenedores de basura orgánica para los residentes locales.

Anteriormente, Telkom había brindado dos asistencia en forma de equipo de procesamiento de residuos y cultivo de gusanos. La asistencia logró aumentar la productividad de la gestión de residuos en la aldea de Cijaura. Ahora, se espera que Cijaura Village se convierta en una aldea piloto en gestión integrada de residuos.

Objetivos de desarrollo de sostenibilidad SM Telkom Suharsono, explicó que este programa ha tenido un impacto real «, Cijaura Village es una de las aldeas integradas asistidas por Telkom, tanto en el manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos de 200 kg por mes, ahora puede alcanzar 300 kg. La producción de gramones de alimentación animal alcanza 40 kg por mes por mes.

El presidente de la Gestión de Residuos de MAWAR-13, KSM Risanto, expresó su agradecimiento a Telkom por la preocupación que continuó funcionando de manera consistente.

«Estamos agradecidos porque Telkom siempre apoya que la gestión de residuos aquí va bien y está en línea con el programa del gobierno de la ciudad de Bandung», dijo.

Mientras tanto, el vicepresidente de sostenibilidad de Telkom, Gunawan Wasisto, enfatizó que Telkom continuará expandiendo el impacto positivo de este programa.

«Estamos comprometidos a continuar fomentando la sostenibilidad de este programa. Esperamos que los beneficios de este programa también puedan ser sintiendo por todos los RW en el distrito de Buah Batu en el futuro», dijo.

En la serie de eventos, la gerencia de Telkom junto con el gobierno regional y los residentes revisaron la ubicación de las casas de gusanos, áreas de ganado e instalaciones de gestión de residuos. El evento se cerró con una procesión simbólica de la entrega de ayuda por Telkom Sostenibilidad Telkom Gunawan Wasisto y GM Telkom Witel Bandung Ferry Zuljanna.

Telkom se compromete a continuar colaborando con el gobierno y las organizaciones no gubernamentales para apoyar siempre la sostenibilidad ambiente. Mediante el apoyo del%de GoZero, la asistencia como invernaderos, contenedores de basura orgánicos y otras instalaciones de gestión de residuos no es solo una contribución social, sino parte de una estrategia a largo plazo para crear pueblos piloto de desechos integrados, especialmente en áreas urbanas como Cijaura.