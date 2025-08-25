Telkom presenta Dimahacán 2025 como talento digital AI Talent Innovation Space

VIVA – PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (Telkom) a través de la comunidad Talenta Muda, el Digistar Club, lanzado oficialmente Digihack 2025Competencia Nacional de Hackathon con el tema «AI para bien, empoderando la innovación con Telkom Group». Este programa es un símbolo del compromiso de Telkom en fomentar una generación innovadora digital que no solo es técnicamente superior, sino que también tiene empatía social y un espíritu de colaboración para responder a los desafíos reales de la nación en medio de la centralización y la automatización tecnológica.

DiGahacking 2025 es un evento previo al innovilla, una plataforma de colaboración que fomenta el nacimiento de jóvenes innovadores en la presentación de soluciones tecnológicas a diversos desafíos sociales y económicos en la sociedad. Esta competencia está diseñada como un espacio abierto para estudiantes de varias instituciones terciarias en Indonesia, tanto aquellos que son miembros de la red Diparo como de fuera de la comunidad. Esta competencia se dirige a 250 propuestas de ideas innovadoras que se seleccionarán para 50 equipos semifinalistas, hasta que finalmente se seleccionaron los 10 mejores equipos finalistas. Todos los finalistas seguirán la serie Hackathon Final Week del 6 al 17 de octubre de 2025, que incluye sesiones de tutoría exclusivas con expertos y socios estratégicos de TelkomGroup. El clímax, los participantes presentarán la solución mínima basada en el producto viable (MVP) en las sesiones del día de premiación y Digicouurse el 19 de octubre de 2025.

Al llevar a cabo el espíritu de colaboración e impacto en la innovación, el 2025 se comparte alentando a los participantes a crear soluciones basadas en IA que respondan problemas estratégicos, como el aprendizaje y el aprendizaje adaptativo y adaptativo, el acceso a la salud digital que alcanza y son datos de inteligencia de toma de decisiones sociales predictivas, así como iniciativas de inclusión digital a aldeas remotas. Esta competencia es una invitación abierta para generación joven Hacer la tecnología como un medio de empoderamiento social significativo y sostenible.

El registro de Digack 2025 se ha inaugurado oficialmente del 19 de agosto al 12 de septiembre de 2025. Todos los posibles participantes pueden registrarse a través del enlace bit.ly/registdigihack2025.

Las excavaciones también se convierten en parte del compromiso del Dicistar Club para fortalecer el papel de la comunidad indonesia de talento digital joven. A través de un enfoque abierto (innovación abierta), el Dyal Club actúa como un catalizador que crea un ecosistema de innovación digital inclusiva, colaborativa y sostenible.

«Hemos compartido 2025 como un foro que fomenta la participación activa de los talentos digitales de Indonesia en la creación de soluciones basadas en tecnología para responder desafíos sociales reales. A través del club diginario, Telkom se compromete a preparar un espacio de crecimiento inclusivo y colaborativo para la generación más joven. Esperamos que este programa sea un programa de crecimiento para el nacimiento de los nuevos innovadores que no solo son superiores técnicas, sino que también tienen un espacio de crecimiento técnico, sino que también tienen un espacio de crecimiento técnico, sino que también tiene un espacio de crecimiento técnico, sino que también tiene un espacio técnico para la jubilación y el espacio de un espacio técnico y el collaboratorio para los jubilados, sino que también tiene un espacio técnico y también para los jubilados. Generación.

Inicialmente 2025 al mismo tiempo enfatizando el papel de Telkom como facilitador en la creación de espacio para que los talentos digitales desarrollen y contribuyan a la comunidad. Al proporcionar un contenedor estructurado, abierto y colaborativo, Telkom espera fortalecer el papel de la generación más joven como agentes de cambio a través de la innovación tecnológica eficiente.

La última información relacionada con la serie difundida 2025 y otros programas del club Digtartar se puede seguir a través de la cuenta de Instagram para cada capítulo y el canal central en @DigistarClub y @LivingIntelkom.