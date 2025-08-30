Telkom invita a estudiantes, estudiantes, comunidades y colaboración de las MIPYMES en el programa Bumi Emocionante Festival 2025

VIVA – PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (Telkom) nuevamente presenta The Earth Ejecution Festival (BBF) 2025, un evento de colaboración de innovación ambiente que involucra a la comunidad, la comunidad, los académicos, a las PYME. Este festival es una continuación del éxito de BBF 2024 que logró capturar cientos de innovaciones ecológicas y dio a luz movimientos reales en varias regiones de Indonesia. El gran lanzamiento de la Tierra exclamó el Festival (BBF) 2025 se celebró oficialmente híbrido el sábado (23/8) en el café solo y a través de la transmisión en vivo.

La crisis climática y el aumento del daño ambiental son un gran desafío que enfrenta hoy Indonesia. Basado en datos de Walhi en la perspectiva ambiental 2025, a lo largo de 2014-2023 Indonesia perdió 4.36 millones de hectáreas de bosques primarios húmedos. El Ministerio de Medio Ambiente en el momento del Día Ambiental 2025 dijo que Indonesia produjo alrededor de 56.6 millones de toneladas de desechos por año, pero solo 22.09 millones de toneladas (39%) fueron administradas adecuadamente. La mayoría de los restantes, más de 34 millones de toneladas, se convierten en contaminantes ambientales. Por otro lado, en varias regiones de Indonesia, los desafíos de la gestión de los desechos industriales siguen siendo un tema importante, registrado alrededor del 46% de los 70,000 ríos en Indonesia experimentaron contaminación severa. Con los diversos problemas ambientales que están sucediendo, se necesita la participación de varias partes para crear soluciones sostenibles.

Al evento asistieron más de 500 representantes de la comunidad ambiental, la generación joven y los actores creativos que se preocupan por el tema de la sostenibilidad. También estuvo presente el diputado del control del cambio climático y la gobernanza del valor económico del carbono del Ministerio de Medio Ambiente (PPI TK Nek) IR. Ary Sudijanto, MSE, quien enfatizó la importancia de la colaboración entre el gobierno, el mundo de los negocios y la comunidad en el mantenimiento de la sostenibilidad ambiental.

El gran evento de lanzamiento se convirtió en un marcador del inicio de la gran serie BBF 2025 que lleva el tema «tierra, agua, nosotros», una invitación colectiva para proteger la tierra a través de la acción real, la colaboración y la innovación digital. Este tema al mismo tiempo refleja el espíritu de independencia, que proteger la patria es una forma de amor para la nación que debe seguir siendo heredada de generación en generación.

Ir. Ary Sudijanto, MSE dijo: «La juventud y la digitalización son una combinación que tiene un poder extraordinario para traer cambios. En la actualidad, la Tierra enfrenta tres crisis importantes: la crisis climática, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad. Necesitamos una gran energía colectiva para responder a este desafío. Innovación ambientalmente amigable en la vida cotidiana, podremos enfrentar esta crisis y crear un futuro más sostenible».

Bumi exclamó Fest 2025 como parte del Programa de Responsabilidad Social y Ambiental de Telkom (TJSL), presentando cuatro categorías de competencia que pueden ser seguidas por la comunidad en general. Primero, la acción para la Tierra, la competencia de propuestas de programa ambiental que se centra en la conservación del ecosistema y la biodiversidad en las áreas de tierra y mar. En segundo lugar, la naturaleza en la lente, la competencia de fotografía ambiental se subió a través de Instagram como una forma de campaña, donde cada carga es equivalente a las plántulas de un árbol que se plantarán para las referencias de los bosques indonesios. Tercero, innovación de productos ecológicos, competencia para MIPYME, estudiantes y el público en general para crear productos locales que apliquen los principios de la sostenibilidad ambientalmente amigable y amigable. Cuarto, tecnología verde e innovación sostenible, a saber, la propuesta de competencia para actividades ambientales para organizaciones/comunidades ambientales con innovación o tecnología apropiada.

El período de sumisión de la Tierra exclamó Fest 2025 se abrió oficialmente del 23 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Durante más de un mes, la comunidad, los estudiantes, los estudiantes y las MIPYM de MIPY pueden participar enviando ideas, obras y las mejores innovaciones en el campo ambiental. Todas las ideas entrantes serán seleccionadas y seleccionadas para determinar programas superiores. El mejor programa seleccionado recibirá soporte de financiación con un total de millones de rupias que se implementarán significativamente en la comunidad.

Gerente General Senior de Responsabilidad Social Telkom Hery Susanto dijo: «En este mes de independencia, el espíritu de mantener la patria ya no solo se interpreta como una lucha física, sino también cómo cuidamos a la Tierra como una casa compartida. Telkom para apoyar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (SDGS). Este año, a través del tema: la tierra, el agua, también somos uno de los Telkom de los que se practican a los comerciales de los 80 años de los comercios de anualidad de los 80 de los comercios de la República de los 80 de los Comerc las Republicados de los 80 de los Comerc las República de los Centres de los Centres de los Centres de los Centrías de los 80 de los Comerc las República de los 80 años de los Comercio de los 80 años de los Comerc las República de los Centrías de los Centres de los Centrías de los 80 de los Comercio de los Centajes. Indonesia.

Se espera que Bumi exclamó Fest 2025 sea un lugar para el nacimiento de nuevas ideas y soluciones innovadoras para responder a los desafíos ambientales en Indonesia. A través de la participación de varias partes, Telkom Indonesia quiere garantizar que la colaboración digital y la acción concreta puedan crear un impacto positivo en la sostenibilidad de la Tierra, a saber, la tierra, el agua y la vida que se convierten en el legado de las generaciones futuras. Se puede acceder a información completa sobre la implementación de BBF 2025 a través de un sitio web oficial www.bumiberserufest.id.