Telkom fortalece el papel de MISMES con un espíritu de unidos, soberanos, personas de prosperidad, Indonesia avanzada

VIVA – PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (Telkom) conmemora el 80 aniversario de la República de Indonesia con el espíritu de fortalecer el papel del conductor principal digitalización nación y proporciona beneficios sostenibles para la gente de Indonesia. En línea con el tema de la conmemoración de la independencia este año, «United, soberano y próspero pueblo, Indonesia avanzó», Telkom continúa fortaleciendo las contribuciones en la transformación digital nacional, incluso a través del empoderamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Umkm) como la columna vertebral de la economía indonesia.

Leer también: Obteniendo el empoderamiento de BRI, este empresario trajo con éxito «Gulalibooks» para llegar al mercado de alfabetización en Malasia y Singapur



El presidente del presidente de Telkom, Dian Siswarini, dijo: «El 80º Día de la Independencia es un recordatorio de la importancia de mantener la unidad y el fortalecimiento de la soberanía para la realización de una sociedad indonesia próspera y más avanzada. Telkom no es solo como una conducción para la transformación digital, sino también como un socio de crecimiento para que se desarrolle, se muevan y compite en la ERA digital.

Leer también: El paso estratégico de Telkom para aumentar la cuota de mercado B2B TIC en Indonesia



Este compromiso se realiza a través de varias iniciativas estratégicas que están en línea con el programa del gobierno indonesio. Como forma de apoyo para el Programa Nacional Estratégico, Telkom presenta una cooperativa que es un integrador del ecosistema cooperativo en el Programa Cooperativo Red y Blanco Village (KDMP). A través de esta plataforma, se facilitan las cooperativas para conectarse con la cadena de suministro de bumn, obtener acceso al mercado MSME y utilizar el tablero de monitoreo de rendimiento. Se espera que la presencia de cooperativas DIGI pueda fortalecer el papel de las cooperativas como la columna vertebral de la economía del pueblo al tiempo que se expande el alcance del mercado de MIPYME.

Además, para proporcionar instalaciones para que las personas de negocios comercialicen sus productos, Telkom también organiza Digital Fest Umk, que ha sido parte de la serie anual de desarrollo de Telkom UMKM que se ha estado ejecutando desde 2002. Hasta ahora, hasta 88,251 UMK se ha convertido en una telkom fomentada a través de varias iniciativas como los programas de financiamiento de micro y pequeños negocios (Pumk), BoNn Creative Casas y casas de bumn. Todo el coaching se lleva a cabo basado en el marco 4GO: Go Modern, Go Digital, Enline y Ve Global, con la misión de fomentar la transformación de MSME de los aspectos operativos a la expansión del mercado global.

Leer también: Escala local, visión global: estrategia de MSME competitiva en el mercado nacional diseccionado en el smexpo rojo y blanco



Como fuerza impulsora para la digitalización de la nación, Telkom también ha lanzado un portal www.umkdigital.id Como centro de información, educación y visualización de los productos de MIPYME fomentados. Este portal está diseñado como un contenedor de colaboración que facilita que las MIPYME accedan a los conocimientos, expanden las redes, al tiempo que introduce productos en un mercado más amplio digitalmente. Se espera que la presencia de este portal acelere el crecimiento de las MIPYME de una manera sostenible y altamente competitiva.

Además, Telkom administra constantemente una serie de excelentes programas para aumentar aún más la competitividad de las MIPYME locales, incluida la Packfest, a saber, 1,2 millones de envases modernos a 1,500 UMK para que sus productos puedan competir en los mercados minoristas. Telkom también presenta Halalfest, que logró facilitar la certificación Halal para 2.676 MIPYME, como una forma de soporte para estándares de calidad y confianza del consumidor. No solo eso, la digitalización operativa también continúa intensificándose mediante la implementación de 8,293 aplicaciones de caja y la incorporación de 10,478 MIPYME a plataformas digitales como MSME Rice, de modo que amplía aún más el acceso al mercado y la eficiencia comercial de los actores MSME.

SVP Group Sostenibilidad y comunicación corporativa Telkom Ahmad Reza agregó: «Telkom presenta constantemente varios programas de empoderamiento de UMKM con enfoques relevantes para mejorar la competitividad, que van desde el acceso al mercado, la mejora de la calidad del producto, hasta la digitalización operativa. Queremos garantizar que UMKM tenga la misma oportunidad de crecer, desarrollar y contribuir más a la economía nacional».