Telkom apoya la codificación y el aprendizaje de IA en escuelas de varias regiones

VIVA – PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (Telkom) a través de su plataforma de educación digital, Pijar, muestra nuevamente su compromiso de apoyar la transformación de la educación en Indonesia. Confiado en el Ministerio de Educación Primaria y Secundaria (Kemendikdasmen), Telkom a través de Pijar con el LPD electo (Diklat Organizing Institute), implementando el plan de estudios Codificación E inteligencia artificial (AI) Para maestros y escuelas en varias regiones. Esta iniciativa es un paso concreto para acelerar la digitalización de la educación nacional, así como para garantizar que los educadores estén listos para enfrentar demandas tecnológicas en la era moderna.

El programa de implementación inicial se implementó con éxito el 30 de julio de 2025 al 3 de agosto de 2025 en dos regiones, a saber, Semarang City, a la que asistieron 60 maestros de 30 escuelas y Boalemo Regency, a la que asistieron 56 maestros de 28 escuelas. Un total de 116 maestros estaban muy entusiasmados por participar en una capacitación intensiva relacionada con la aplicación de codificación e inteligencia artificial. Esta actividad implicó una estrecha sinergia entre el Ministerio de Educación y el Centro, el Gobierno de la Ciudad de Semarang, el Gobierno de Boalemo Regency, Telkom y el Instituto de Capacitación Digital (LPD) como socios de capacitación docente. Durante 5 días, los educadores recibieron informes de incandescentes. Los participantes comprenden las prácticas básicas de la programación basada en la inteligencia artificial, incluida la solicitud, la realización de modelos simples de aprendizaje automático y las creaciones de contenido de aprendizaje basado en el aprendizaje artificial.

Al ver el entusiasmo y el impacto positivo en las primeras etapas, este programa se ampliará a varias otras regiones, incluidas, Lampung City, Jembrana Regency, Dki Yakarta, Bandung City y Balikpapan City. Incandescente está comprometido con apoyar a los maestros y estudiantes de toda Indonesia para poder sentir los beneficios de este plan de estudios, para que la transformación de la educación digital pueda ocurrir de manera uniforme.

Esta iniciativa no solo se centra en el dominio de la tecnología, sino también en el desarrollo de la capacidad de los maestros como agente de cambio. A través de la colaboración intersectorial, el papel de cada parte es la clave del éxito. El papel de cada parte es el siguiente, el Ministerio de Educación y Centro como director de políticas, el gobierno regional como facilitador regional, incandescente – Telkom Indonesia como proveedor de plataformas de educación digital e instituciones de capacitación digital como proveedores de material y capacitación docente.

El director de TI digital de Telkom, Faizal Rochmad Djoemadi, enfatizó la importancia de proporcionar a los jóvenes no solo para usar la tecnología, sino también para crearla.

«La educación futura no es suficiente para enseñarle cómo usar la tecnología, juntos debemos equipar a la generación más joven para crearla. A través de incandescente, Telkom está comprometido con la capacitación de maestros para estar listos para aportar el aprendizaje de codificación e inteligencia artificial en el aula, como un primer paso para formar una generación fuerte en la era digital», dijo Faizal.

Con el apoyo de todos los ecosistemas educativos, desde el centro hasta las regiones, Telkom junto con Pijar continúan presentando una solución de aprendizaje digital, inclusiva y relevante a los desafíos del futuro.

Yuk, apoyo digitalización ¡Tu escuela!

Junto con Telkom, creemos una educación moderna, igual, igual y empoderadora.