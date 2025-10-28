Telin, SDEC e ITCO Niaga fortalecen su colaboración para desarrollar el sistema de cable submarino ICE II

Jacarta – PT Telcom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) a través de su filial PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) firmó un Memorando de Entendimiento (Memorando de entendimiento) para colaborar en la planificación y desarrollo del sistema de cable submarino Indonesian Cable Express II (ICE II). Este es un esfuerzo por fortalecer la conectividad digital en el área regional.

Junto con Sarawak Digital Economy Corporation Berhad (SDEC) e ITCO Niaga Sdn Bhd (ITCO), esta colaboración se inauguró junto con el impulso de la ceremonia de apertura de la Conferencia Internacional de Economía Digital Sarawak (IDECS) 2025, el miércoles (22/10) en el Centro de Convenciones de Borneo Kuching (BCCK).

La firma de este memorando de entendimiento fue realizada por Director ejecutivo Telin Budi Satria Dharma Purba, director ejecutivo de SDEC Dato Ir. Ts. Sudarnoto Osman y la directora general de ITCO, Anita Aqeela Hiong, del que también fue testigo directo el Honorable Primer Ministro de Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri (Dr.) Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bin Tun Datuk Abang Haji Openg.

El sistema ICE II es una red integrada de cable submarino de fibra óptica de alta capacidad, diseñada para conectar Singapur con Manado, además de proporcionar rutas de conectividad hacia el norte de Asia y Estados Unidos. Este sistema también tendrá una serie de puntos principales que conectarán ubicaciones estratégicas como Batam, Yakarta, Surabaya, Makassar, así como la región de Kalimantan a través de Balikpapan, Kuching (Sarawak) y Tawau (Sabah).

Este proyecto está diseñado para satisfacer la creciente demanda del mercado de capacidad de transmisión de alta velocidad entre centros de datos regionales (DC), incluida la conexión de centros de datos en Sarawak con Singapur. Al proporcionar una nueva ruta al este de Indonesia a través de Manado, el sistema ICE II ofrece una alternativa a la congestionada ruta en el Mar de China Meridional, fortaleciendo así la resiliencia de la infraestructura digital del Sudeste Asiático.

Técnico de Telkom Indonesia.

Este sistema también desempeñará un papel importante en el apoyo a la creciente necesidad de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT), las plataformas en la nube, las iniciativas de ciudades inteligentes y varias otras nuevas tecnologías digitales.

En esta ocasión, el director ejecutivo de Telin, Budi Satria Dharma Purba, dijo que esta colaboración es un hito importante en nuestro viaje hacia una región interregional más conectada y digitalizada. Al conectar varias ubicaciones estratégicas en Indonesia y expandir el alcance internacional a Singapur y Malasia, el sistema ICE II reúne las fortalezas de SDEC, ITCO y Telin.