TelevisaUnivsion ve un volumen plano por adelantado, a pesar del aumento en los anuncios digitales

Gigante en español Televisapisión dijo que pudo asegurar la misma cantidad de compromisos publicitarios que hizo el año pasado durante la anual de la industria de la televisión «por adelantado«Market, que hasta ahora ha recompensado a las compañías con extravagancias de deportes grandes estacionales para lanzar, pero no otras.

TelevisaUnivision ganó el volumen general para su negocio principal que era «consistente» con las ventas iniciales de 2024, según una persona familiarizada con el asunto. La compañía obtuvo $ 1.82 mil millones en publicidad de los Estados Unidos en 2024, según su lanzamiento de ganancias del cuarto trimestre, un 2% más que los casi $ 1.78 mil millones que capturó en 2023.

TelevisaUnivision, como sus rivales de televisión en inglés en los Estados Unidos, se enfrentó a un mercado incierto que los anunciantes se preocupan por Los efectos de los aranceles del presidente Trump sobre los consumidores y la economía. Tanto NBCUniversal como Fox Corp., que ofrecen grandes eventos deportivos individuales en 2026, Se las arregló para atraer más dólares publicitarios que el año pasado, según declaraciones de esas compañías. NBCU contará con los Juegos Olímpicos de Invierno, Super Bowl y una transmisión en español de la Copa del Mundo en su red Telemundo. Fox tiene derechos en inglés para el torneo de la Copa Mundial.

TelevisaUnivision también cambió de su jefe de ventas publicitarias en el medio de su proceso por adelantadoUna maniobra que puede hacer que los anunciantes se detengan. No obstante, el nuevo jefe de ventas publicitarias de la compañía, Tim Natividad, dijo que el iniciar estaba trayendo nuevos clientes a las propiedades de la compañía. «El por adelantado de Televisaunivision es un poderoso punto de prueba de cómo hemos modernizado nuestro contenido y capacidades para satisfacer las necesidades en evolución de nuestros clientes en todos los medios: red tradicional, móvil, social y digital», dijo. «Como la voz definitiva de la audiencia hispana de los Estados Unidos, combinamos ese liderazgo cultural con sofisticación tecnológica para ofrecer soluciones más inteligentes que colocen marcas dentro del contenido vivo y experimental más convincente, junto con la base de consumidores de más rápido crecimiento en el país».

La compañía vio lo que cree que son nuevos niveles de compromiso publicitario para los medios digitales, particularmente su servicio de transmisión VIX. TelevisaUnivsion ofreció una amplia pizarra de «MicroDramas» o programación de forma corta adaptada para ver los teléfonos, como parte de su conjunto de contenido este año. La compañía también presentó un nuevo festival de música que se originará en tres ciudades diferentes en el transcurso de su carrera.

La compañía ha estado en una misión para ganar dólares publicitarios de categorías de anuncios específicas que siente que no gastan tanto en los consumidores de habla hispana como en el mercado general. Televisaivision vio un gasto robusto de los vendedores de bebidas, así como los anunciantes farmacéuticos, según la persona familiarizada con el asunto, con un crecimiento porcentual de dos dígitos de la última categoría en comparación con 2024 ..