TelevisaUnivision ve caída en ganancias del tercer trimestre debido en parte a déficit de publicidad

gigante de habla hispana TelevisaUnivision dijo que las ganancias del tercer trimestre disminuyeron a medida que la compañía continuó sus esfuerzos para optimizar las operaciones y las caídas en la publicidad lineal superaron las nuevas ganancias en los esfuerzos por llevar a los anunciantes al streaming.

La compañía dijo que los ingresos netos cayeron a $90,5 millones, en comparación con $180,9 millones en el trimestre del año anterior, cuando TelevisaUnivision disfrutó de una ganancia por la venta de una cartera de torres que no eran centrales para su negocio. Los ingresos cayeron un 3%, a 1.270 millones de dólares, en comparación con un poco más de 1.300 millones de dólares en el mismo período del año anterior.

«Nuestros resultados del tercer trimestre demuestran los resultados de nuestra ejecución disciplinada de nuestra estrategia de contenido reinventada y el impulso continuo» del servicio de streaming ViX de la compañía, dijo Daniel Alegre, director ejecutivo de la compañía, en una declaración preparada.

TelevisaUnivison dijo que los ingresos por publicidad cayeron un 6% a $755 millones durante el trimestre, citando una disminución en la audiencia lineal de sus activos de medios. Los ingresos por suscripciones y licencias aumentaron un 3% a 493 millones de dólares, gracias en parte al interés de los consumidores en ViX en Estados Unidos.

TelevisaUnivision ha estado trabajando para fortalecer su balance después de que Alegre tomó las riendas corporativas de TelevisaUnivision de manos de Wade Davis, el ex director financiero de Viacom que orquestó una compra de Univision en 2020 antes de fusionarla con el Grupo Televisa de México en 2022, le cedió su puesto de director ejecutivo. Alegre fue presidente y director de operaciones de Activision Blizzard, que fue adquirida por Microsoft por 69 mil millones de dólares. Davis sigue siendo vicepresidente de TelevisaUnivision. Desde alegre TelevisaUnivision, que se unió el año pasado, ha estado trabajando para optimizar operaciones que anteriormente habían estado aisladas por región geográfica. La empresa posee activos de medios tanto en Estados Unidos como en México.