TelevisaUnivision advierte a los espectadores YouTube TV puede hacer canales

Televisapisión ha acusado TV de YouTube de tácticas «discriminatorias» en las negociaciones en medio de una disputa entre las dos compañías de medios sobre el enfoque de ayuno, el 30 de septiembre, el 30 de septiembre a su actual acuerdo de transporte.

En una nueva campaña publicitaria lanzada el martes, la compañía de medios en español TelevisaUnivision etiquetó el plan de YouTube TV para extraer su Univisión de emisora ​​del nivel básico del servicio de televisión y cambiar la red a una opción complementaria en español que comienza el 30 de septiembre un «impuesto hispano del 18%».

«La propuesta de Google de eliminar la Univisión de su oferta central en YouTube TV y cobrar a sus clientes un 18% más para acceder al líder en transmisión en español es discriminatorio y un abuso de su poder de mercado», dijo TelevisaUnivision en un comunicado el martes. «Junto con las principales redes en inglés, Univision es una parte esencial de la corriente principal estadounidense. La univisión es de importancia crítica para millones de estadounidenses hispanos, algo que ha sido reconocido por cada distribuidor de contenido importante, excepto Google. Univision no es nicho.

YouTube TV refuta las afirmaciones de TelevisaUvision, diciendo que se debe llegar a un «acuerdo justo» entre las dos partes antes del 30 de septiembre o «su programación ya no estará disponible en YouTube TV».

«Las demandas de Televisaunivision no son respaldadas por su desempeño en YouTube TV en los últimos cuatro años», dijo un portavoz de YouTube el martes. «Si no podemos llegar a un trato justo antes del 30 de septiembre, su programación ya no estará disponible en YouTube TV. Nuestras decisiones de renovación de carros se basan en el consumo y los precios del espectador, y cualquier sugerencia de lo contrario es falso».

Las noticias de disputas de TV TVISAUNIVISION-YouTube TV fueron Primero reportado por Axios.

Más por venir …