Teleprompter en las Naciones Unidas se dañó cuando el discurso de Trump, como el Servicio Secreto investiga el presunto sabotaje

Nueva York, Viva – Presidente Estados Unidos de América (COMO) Donald Trump en discurso A lo largo de 56 minutos en la sesión de la Asamblea General PBBquejándose de que él y Melania estaban atrapados en escalera mecánica Damised y Teleprompter no funcionaban al dar un discurso en la sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York el martes 23 de septiembre de 2025.

Insinuó que lo único que obtuvo de las Naciones Unidas era una mala escalera mecánica y teleprompter «.

Sin embargo, Triunfo Continúe su discurso con ‘Little Improvisation’, fuera del manuscrito preparado porque el teleprompter está dañado. Trump al comienzo de su discurso aludió a los dos dispositivos dañados cuando debería usarlo en el edificio de la ONU.



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronunció un discurso en la 80a Asamblea General de la ONU, (9/23)

«No me importa hablar sin Teleprompter porque el Teleprompter no funciona. Aun así, todavía me gusta estar aquí», dijo Trump al abrir su discurso en la sede de la ONU informó

New York Post, Miércoles 24 de septiembre de 2025.

«Solo puedo decir que cualquiera que opere este teleprompter está en grandes problemas», explicó, agregó que la audiencia lo recibió.

Trump también estaba molesto con un incidente de escalera mecánica en el edificio de la ONU, murió de repente poco después de que él lo pisó. Trump con Melania finalmente subió las escaleras de la escalera mecánica.

«Estos son los dos elementos que obtuve de las Naciones Unidas. Las escaleras mecánicas fueron dañadas y dañadas del teleprompaper. Muchas gracias. Y por cierto, ahora está funcionando.

Intervención del Servicio Secreto

El Servicio Secreto de los Estados Unidos está investigando si la interrupción de la escalera mecánica y el teleprompter durante la visita del presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump a la Sesión de la Asamblea General de la ONU (UNGA) fue el resultado de la piratería intencional.

Bloomberg Informando esto, citando varias fuentes el miércoles.

El martes, una fuente de la ONU dijo que la escalera mecánica en la sede de la ONU que transportaba a Trump y Melania se detuvo debido al mecanismo de seguridad accidentalmente activo.

El portavoz del Secretario General de la ONU, Stephane Dujarric, explicó que el mecanismo de seguridad predeterminado en los escalones de la escalera de escalera probablemente fue desencadenada por los camarógrafos que grabaron la llegada de Trump y su esposa.

El mecanismo está diseñado para evitar que las personas u objetos atrapen o atraigan a los engranajes. «El camarógrafo puede desencadenar accidentalmente la función de seguridad», dijo Dujarric a los periodistas, y agregó que el camarógrafo vino de la delegación de los Estados Unidos.

