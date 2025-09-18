Telangana: la juventud se ahoga como la bicicleta se resbala en medio de fuertes lluvias







Se produjo un trágico incidente cuando un hombre de 26 años se ahogó en agua de inundación mientras cabalgaba su bicicleta durante las fuertes lluvias en el pie de balcampón sobre el puente, dentro de los límites de la estación de policía de Sr Nagar en Hyderabad.

La policía ha registrado un caso, y el cuerpo del fallecido ha sido trasladado para el examen post mortem (PME).

Según un funcionario de la policía, «el fallecido, Sharifuddin, de 26 años, originario de Musheerabad, perdió la vida después de ahogarse en el agua de inundación en Balkampet Foot Over Bridge debido a fuertes lluvias. Viajó a Musheerabad desde Begumet en su vehículo de dos ruedas cuando ocurrió el incidente anoche alrededor de las 10:30 pm. Hemos registrado un caso de su cuerpo a Gandhi Hospital para el Hospital de Gandhi para el Hospital de Gandhi para el Hospital de Gandhi para el Hospital de Gandhi para el Hospital de Gandhi para el Hospital de Gandhi (Hospital de Gandhi.

Más investigación está en curso en este asunto.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente