Telangana: Continúan las matanzas de perros callejeros; 100 perros más asesinados; FIR registrado







En un impactante incidente de presunta crueldad animal, alrededor de 100 perros callejeros fueron brutalmente asesinados en la aldea de Thummaipally del distrito de Nagarkurnool, Telangana, a principios de esta semana.

La matanza masiva de perros callejeros ha provocado una gran indignación entre los activistas por el bienestar de los animales y los lugareños. En consecuencia, Mudavath Preethi, asistente de prevención de crueldad de la Stray Animal Foundation of India (ONG), presentó una denuncia formal en la comisaría de policía de Charapaka.

Según los informes, el incidente tuvo lugar en la aldea bajo la jurisdicción de Sarpanch. Según la FIR, la policía recibió la denuncia de Mudavath Preethi, residente de Nagarkurnool, el 27 de enero.

En su petición, la denunciante afirmó que en su calidad de Asistente de Prevención de Crueldad Animal, recibió información de que aproximadamente 100 perros callejeros fueron asesinados al administrarles inyecciones venenosas durante los últimos 10 días. Estas acciones supuestamente fueron llevadas a cabo por Sarpanch y el secretario Panchayat de la aldea de Thimmaipally.

Durante una supuesta conversación grabada entre el activista por el bienestar animal Adukapuram Goutham y la aldea Sarpanch, los Sarpanch supuestamente admitieron que los perros eran delicado usando estas inyecciones, y también contrataron a «asesinos de perros» por 18.000 rupias para llevar a cabo el acto.

Una investigación más profunda reveló que Pueblo Panchayat El trabajador de (GP), Ravi, supuestamente retiró los cadáveres. En una conversación separada entre Adukapuram Goutham y Gopi (el individuo contratado), Gopi dijo que los perros habían sido envenenados durante los 10 días anteriores.

Además, el Sarpanch afirmó que los cuerpos fueron dispuestos a aproximadamente 2 kilómetros de distancia del pueblo. Con base en estos hallazgos, el peticionario ha solicitado que se tomen acciones legales inmediatas contra los acusados ​​de conformidad con la ley.

El activista por los derechos de los animales, Goutham, condenó el incidente y exigió medidas estrictas contra los involucrados, pidiendo una aplicación más estricta de las leyes de protección animal para evitar actos de crueldad de este tipo en el futuro.

